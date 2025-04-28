Виплати від DRC — у двох регіонах доступні гранти до 7,6 тис. доларів

Допомога у 7,6 тис. доларів — де доступні гранти від Данії
Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила реєстрацію на нову грантову програму з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у двох українських регіонах.
Про це інформує пресслужба DRC у соцмережі Facebook.
Детальніше про програму допомоги від DRC
Як зазначають організатори, нова програма поширюється на жіночі громадські організації для реалізації соціально-економічних проєктів, що спрямовані на посилення прав і можливостей жінок.
Проєкт охоплює деякі громади у двох областях країни:
- у Київській — Київська, Ірпінська та Іванківська громади;
- у Львівській — Львівська, Дрогобицька та Стрийська громади.
Долучитися до грантового конкурсу можуть організації за таких умов:
- є офіційна реєстрація в Україні;
- наявний досвід у питаннях запобігання або подолання наслідків гендерно зумовленого насильства, посилення прав і можливостей українок;
- працюють у громадах та організовують активності в них.
Розмір допомоги та як зареєструватися
У рамках програми Данська рада у справах біженців обіцяє надати гранти організаціям до 7,6 тис. доларів.
Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 18:00 13 травня 2025 року.
За умовами програми, грантові кошти можна використовувати виключно на діяльність, що пов'язана з реалізацією проєкту.
"Заявки надсилайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC прийматиме заявки на гранти українською та/або англійською мовами. Рівень володіння англійською не враховуватиметься під час розгляду заявок. DRC заохочує подавати заявки навіть з можливими граматичними помилками", — йдеться у повідомленні.
Відповідну грантову допомогу нададуть в рамках проєкту, що реалізує консорціум на чолі з Данським Червоним Хрестом у партнерстві з Данською радою у справах біженців та Dignity за підтримки МЗС Данії.
Раніше ми писали, що українці можуть зареєструватися на отримання допомоги з утеплення житла від фонду "Карітас Австрія". Програма передбачена для вразливих категорій населення.
Також повідомлялося, що юним українцям доступні гранти від дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ". В рамках програми можна отримати до 960 доларів.
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