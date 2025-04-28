Виплати від DRC — у двох регіонах доступні гранти до 7,6 тис. доларів

Доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила реєстрацію на нову грантову програму з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у двох українських регіонах.

Про це інформує пресслужба DRC у соцмережі Facebook.

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Детальніше про програму допомоги від DRC

Як зазначають організатори, нова програма поширюється на жіночі громадські організації для реалізації соціально-економічних проєктів, що спрямовані на посилення прав і можливостей жінок.

Проєкт охоплює деякі громади у двох областях країни:

у Київській — Київська, Ірпінська та Іванківська громади;

у Львівській — Львівська, Дрогобицька та Стрийська громади.

Долучитися до грантового конкурсу можуть організації за таких умов:

є офіційна реєстрація в Україні;

наявний досвід у питаннях запобігання або подолання наслідків гендерно зумовленого насильства, посилення прав і можливостей українок;

працюють у громадах та організовують активності в них.

Оголошення. Джерело: DRC

Розмір допомоги та як зареєструватися

У рамках програми Данська рада у справах біженців обіцяє надати гранти організаціям до 7,6 тис. доларів.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 18:00 13 травня 2025 року.

За умовами програми, грантові кошти можна використовувати виключно на діяльність, що пов'язана з реалізацією проєкту.

"Заявки надсилайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC прийматиме заявки на гранти українською та/або англійською мовами. Рівень володіння англійською не враховуватиметься під час розгляду заявок. DRC заохочує подавати заявки навіть з можливими граматичними помилками", — йдеться у повідомленні.

Відповідну грантову допомогу нададуть в рамках проєкту, що реалізує консорціум на чолі з Данським Червоним Хрестом у партнерстві з Данською радою у справах біженців та Dignity за підтримки МЗС Данії.

Раніше ми писали, що українці можуть зареєструватися на отримання допомоги з утеплення житла від фонду "Карітас Австрія". Програма передбачена для вразливих категорій населення.

Також повідомлялося, що юним українцям доступні гранти від дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ". В рамках програми можна отримати до 960 доларів.