Курс гривны в Украине — Нацбанк ослабил поддержку

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе сократил поддержку курса гривны путем меньшего объема продаж валюты на межбанковском рынке. Регулятор продал на 165 млн долларов меньше.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Согласно этой информации, объемы продаж валюты Национальным банком сократились на 17%. То есть было продано 785,1 млн долларов.

Купил валюты почти вдвое больше — 0,51 млн долларов, однако покупка продолжает оставаться на мизерном уровне.

Ситуация на валютном рынке

Следует заметить, что официальный курс гривны за прошлую неделю укрепился на 39 копеек, с 41,49 до 41,09 гривны за доллар.

С начала текущего года доллар по официальному курсу подорожал на 8,2% или на 3,09 гривны, тогда как со времени перехода с 3 октября 2023 года на режим управляемой гибкости — на 12,4% или на 4,53 гривны.

В то же время, с начала этого месяца официальный курс национальной валюты снизился на 1,6% или на 56 копеек.

На украинском наличном рынке гривна за неделю выросла на 41 копейку до 41,50 гривны за доллар.

Как отметил руководитель НБУ Андрей Пышный, в последнее время удалось восстановить устойчивость на валютном рынке.

"Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена, и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов", — отметил он.

Сокращение международных резервов

Следует отметить, что золотовалютные резервы страны в июне сократились на 1,14 млрд долларов, до 37,89 млрд долларов.

В то время, как чистые интервенции НБУ составили 2,99 млрд долларов против 3,07 млрд долларов в мае.

С начала этого месяца валютные интервенции составили 2,9 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

Также мы писали, что НБУ планирует с 1 августа 2024-го начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.