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НБУ та фінустанови переглянули курс долара перед вихідними

26 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 27 липня — долар продовжує падіння
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара в українських банківських установах та обмінних пунктах ще більше опустився перед вікендом. Національний банк України (НБУ) також знизив офіційний курс.

Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,09 грн (-0,10);
  • євро — 44,63 грн (-0,05);
  • злотий — 10,44 грн (+0,05).

Курс валют у банках

Як інформує сайт Kurs, на готівковому ринку країни долар вкотре подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 41,02 грн (-0,07), у продажу — 41,51 грн (-0,08). Євро у купівлі коштує — 44,47 грн (-0,05), у продажу — 45,18 грн (-0,10).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (-0,08), продає — 41,50 грн (-0,08). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (0,00), продають — за 41,453 грн (-0,10). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (-0,15), під час продажу — 41,70 грн (-0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За повідомленням Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,40 грн (-0,05), під час продажу — 41,50 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі 45,00 грн (-0,02), у продажу — 45,15 грн (-0,06).

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Нагадаємо, українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.

Також ми писали, що НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

НБУ курс валют курс долара долар євро

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