Работа во время войны - могут ли украинцы работать на 1,5 ставки

Преподавательница у доски в классе. Фото: Freepik

В Украине изменились требования относительно продолжительности работы по совместительству работников государственных предприятий и учреждений во время войны. Эксперты объяснили, имеют ли граждане право работать на более чем 1,5 ставки.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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На портале в одном из сообщений гражданка обратилась с вопросом, можно ли, согласно действующим нормам украинского законодательства, работать на более чем 1,5 ставки.

Она объяснила, что работает в государственном университете на 0,75 ставки и рассматривает возможность трудоустройства дополнительно на полную ставку в негосударственной организации (ООО).

"Меня интересует, позволяет ли украинское трудовое законодательство работать одновременно на двух работах, если общее количество ставок превышает 1,5 (в моем случае 0,75 + 1 = 1,75)? Какие есть ограничения или требования в такой ситуации, чем это нормируется?" — говорится в обращении.

Какие действуют нормы по совместительству во время войны

На портале юристы объяснили, что совместительство является формой трудовых отношений между работником и работодателем, предусматривающей выполнение регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового контракта в свободное от основной работы время.

При этом нормы законодательства претерпели изменения перед началом полномасштабной войны. Правительство отменило ограничения по продолжительности работы по совместительству работников госпредприятий, учреждений, организаций, основания прекращения трудового договора с совместителями, а также ограничения на работу по совместительству.

Условия работы по совместительству следующие:

работа по совместительству должна быть официально оформлена с помощью трудового договора;

продолжительность рабочего времени не должна превышать норму 40 часов в неделю (по одному трудовому договору не может выполнять работу больше, чем на ставку);

количество рабочих мест по совместительству у работника не ограничено, однако работодатель должен учитывать реальную возможность работника выполнять соответствующую работу.

"Работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством", — добавили специалисты.

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