Зарплати вчителів — у Міносвіти застерегли від маніпуляцій з доплатами в 1 тис. грн

Доплата 1 тис. грн вчителям — у Міносвіти зробили уточнення
У Міністерстві освіти зробили вважливе уточнення щодо доплати до заробітних плат за роботу в несприятливих умовах ("вчительська тисяча"). Там наголосили, що педагоги мають право вимагати від освітніх закладів та місцевої влади відповідної виплати, оскільки вона є обов'язковою.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру Міносвіти.
Невиплата доплати до зарплат вчителів
Як зазначають в освітньому відомстві, попри обовʼязковість доплати для вчителів за роботу в несприятливих умовах праці і направлення коштів з державного бюджету в громади, дехто так її і не отримав.
У Міносвіти наголосили, що тримають ситуацію з виплатами на контролі, всі вчителі мають отримати виплати.
"МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат. Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти", — йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що в разі відсутності розподілу коштів — всі доплати нарахують після засідання місцевої ради.
Також нагадали, що метою встановлення відповідної доплати є збільшення зарплати вчителям, через це зменшення інших надбавок і доплат також є неприпустимим.
"Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами", — додали у міністерстві.
Які розміри вчительських доплат у 2025 році
З початку цього року усі працівники закладів загальної середньої освіти почали отримувати додаткові доплати. Новий проєкт допомоги реалізують у два етапи. Розміри виплат такі:
- 1 тис. гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1,3 тис. грн до сплати податків);
- 2 тис. гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2,6 тис.грн до сплати податків).
Надбавки також передбачені таким працівникам:
- шкільним психологам;
- керівникам гуртків;
- вихователям груп подовженого дня.
Раніше ми писали, що в Україні можуть суттєво підвищити зарплату педагогічним працівникам. Профспілки закликали Кабінет міністрів виконати законодавчі гарантії відповідно до закону "Про освіту" та Конституції.
Також ми повідомляли, в Україні встановлена мінімальна гарантована сума заробітної плати. Держслужба з питань праці моніторить такі виплати, якщо вона буде менша — чекатиме покарання.
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