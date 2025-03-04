Погодинна зарплата в Україні — які діють правила у 2025 році

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть влаштуватися на роботу з погодинною оплатою праці. Відомо, які особливості розрахунку зарплати за такої роботи та як обраховують мінімальну базу ЄСВ у 2025 році.

Норми мінімальної погодинної оплати праці затверджено ст. 8 закону №4059 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Правила застосування погодинної оплати праці у 2025 році

Згідно з правилами, погодинна оплата праці залежить від двох ключових показників. Йдеться про:

годинну тарифну ставку;

фактичну кількість відпрацьованих годин.

Також такий характер оплати передбачає встановлення нормованих завдань для працівників. А саме — визначений обсяг роботи, який необхідно виконати за одну годину.

При цьому тривалість робочого тижня становить стандартні 40 годин, а для деяких працівників бюджетної сфери — скорочена тривалість, зокрема 36 годин для педагогічних працівників. Дозволяється перевищення норми з урахуванням умов ст. 65 Кодексу законів про працю України. А саме — чотири години протягом двох днів та 120 годин на один рік. Йдеться про граничну стелю понаднормових робіт. Відпрацьовані у понад встановлений робочий час години повинні оплачувати у подвійному розмірі.

Особливості у нарахуванні погодинної оплати праці

Роботодавці мають дотримуватися мінімальних держгарантій так, щоб погодинна тарифна ставка не вийшла меншою за годинну мінімальну зарплату.

Таким працівникам зарплату розраховують за формулою (якщо без премії): зарплата працівника = погодинна тарифна ставка × кількість відпрацьованих годин за місяць.

У разі нарахування премії формула буде така: зарплата працівника = погодинна тарифна ставка × кількість відпрацьованих годин за місяць + премія.

Розміри оплати праці. Джерело: Мінфін

Щодо сплати єдиного соціального внеску, то, якщо зарплата при погодинній оплаті вийшла меншою при виконанні всіх норм, ЄСВ мають нараховувати з 8 тис. грн у 2025 році. Проте це стосується працівників, у яких робота з погодинною оплатою праці є основним місцем. Водночас, для тих, хто працює не за основним місцем, його мають нараховувати на фактичну базу.

Нагадаємо, мінімальна зарплата цьогоріч залишатиметься на рівні 8 тис. гривень. Однак у парламенті зареєстрували проєкт закону про її ймовірне підвищення.

Раніше ми розповідали, що для того, щоб всі педагоги в країні почали заробляти більше, необхідно додатково 270 млрд грн. Міністерство освіти не має таких коштів під час війни.