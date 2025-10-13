Видео
Главная Финансы Подъемная помощь для детей — кто может получить 50 тыс. грн

Подъемная помощь для детей — кто может получить 50 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:21
Выплаты для детей 2025 — кто имеет право на подъемную помощь в 50 тыс. грн
Украинские граждане с детьми. Фото: Роман Литвин

В 2025 году дети, которые вернулись из оккупации или после депортации на подконтрольную Украине территорию в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA, могут претендовать на выплату единовременного денежного пособия. Речь идет о так называемой "подъемной помощи".

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию правительства.

Читайте также:

Что надо знать о подъемной помощи в 2025 году

"Подъемная помощь" призвана облегчить финансовую нагрузку родителей или другого законного представителя в случае возвращения детей из оккупации. Денежную помощь ввели ввиду того, что они нуждаются в надлежащих условиях для дальнейшей адаптации в Украине.

Средства можно потратить на оплату жилья, медикаменты, продукты питания, на покупку необходимых принадлежностей для обучения и досуга, на поддержку психического здоровья.

Кроме того, средства можно направить на неотложное обеспечение прав и вещи первой необходимости.

В 2025 году размер "подъемной помощи" на каждого ребенка должен составлять 50 тыс. грн.

Когда и как можно оформить помощь

В случае возвращения детей из оккупации или после депортации на подконтрольную Украине территорию получить помощь может их законный представитель:

  • отец или мать;
  • усыновитель;
  • опекун или попечитель;
  • уполномоченное лицо (на основе доверенности).

Обратиться за помощью можно в течение года с даты прибытия, однако не ранее 6 июня 2025 года. Если же возвращение произошло в Украину до вышеуказанной даты, то в выплатах могут отказать.

Обращаться для получения помощи законные представители детей должны в Госслужбу Украины по делам детей. Заранее необходимо подготовить следующие документы:

  • соответствующее заявление;
  • паспорт гражданина/другой документ, где удостоверяется личность (это может быть временное удостоверение гражданина/постоянный вид на жительство/удостоверение беженца);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • идентификационный код.

После обращения и предоставления пакета документов на выплату подъемной помощи следует ждать в течение пяти дней.

При этом соответствующую денежную помощь не будут учитывать при исчислении среднего общего дохода семьи для назначения всех видов соцпомощи и жилищных субсидий.

На днях президент Владимир Зеленский на заседании Международной коалиции за возвращение детей в Нью-Йорке сообщил, что Украина благодаря инициативе Bring Kids Back UA вернула 1625 детей.

Ранее мы писали, как влияет продажа объектов недвижимости или транспорта на право на выплаты для переселенцев. Сейчас для назначения помощи ВПЛ учитывается средний доход за месяц.

Еще рассказывали, что в стране работодатели более длительный срок будут получать помощь за трудоустройство внутренних переселенцев. В 2025 году предполагается предоставление выплат в размере 8 тыс. грн.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
