Выплаты за трудоустройство ВПЛ — кто дольше будет получать помощь в размере 8 тыс. грн

В Украине усилили поддержку работодателей, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время военного положения. Речь идет об увеличении срока предоставления компенсаций вдвое, однако коснется такая новация только части регионов.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров.

Как изменились условия предоставления компенсаций за работу для ВПЛ

Согласно решению правительства, изменения в предоставлении государственных компенсаций за работу для переселенцев коснутся прифронтовых и наиболее пострадавших областей от полномасштабной войны. Действие программы расширят на работодателей, осуществляющих деятельность в таких регионах:

Днепропетровском;

Донецком;

Запорожском;

Николаевском;

Сумском;

Харьковском;

Херсонском;

Черниговском.

Такие работодатели смогут рассчитывать на более длительную поддержку со стороны государства.

Принятое постановление, предусматривающее усиление помощи для пострадавших районов, внесло изменения в правила предоставления компенсаций. Теперь работодатели начнут получать средства шесть месяцев вместо трех, как было до этого.

"Мы стремимся обеспечить более длительную поддержку работодателей и одновременно способствуем сохранению рабочих мест и экономического потенциала регионов, пострадавших от войны. Также важно, что благодаря изменениям, большее количество ВПЛ будет иметь шанс получить стабильную работу", — уточнили в правительстве.

Размеры компенсаций и как получить

В рамках программы по поддержке работодателей предусматривается предоставление компенсации в размере одной минимальной заработной платы за каждого трудоустроенного внутреннего переселенца, за которого уплачивается единый взнос на соцстрахование (ЕСВ). В 2025 году выплачивают по 8 тыс. грн.

В правительстве отметили, что с начала действия программы приняли более 32 тыс. решений о предоставлении такой помощи за более чем 57 тыс. трудоустроенных лиц.

Также программу сделали более доступной благодаря упрощенным требованиям к подаче заявлений на компенсации. Теперь это можно делать не только через центры занятости по юридическим адресам предприятий, а также по месту осуществления деятельности работодателей.

Кроме того, это можно сделать онлайн на портале "Дія" по следующей инструкции:

Необходимо зарегистрироваться/авторизоваться на портале в кабинете гражданина с помощью электронной подписи. После проверки на портале "Дія" нужно выбрать период, за который надо получить компенсацию и ввести данные о трудоустроенном человеке-ВПЛ. Портал автоматически проверит, есть ли гражданин в реестре ВПЛ. После этого необходимо ввести данные счета для получения средств. Портал сформирует соответствующее заявление, которое надо подписать электронной подписью, и отправит в Госцентр занятости.

