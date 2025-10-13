Виплати для дітей 2025 — хто має право на підйомну допомогу у 50 тис. грн

Українські громадяни з дітьми. Фото: Роман Литвин

У 2025 році діти, які повернулися з окупації чи після депортації на підконтрольну Україні територію у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA, можуть претендувати на виплату одноразової грошової допомоги. Йдеться про так звану "підйомну допомогу".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію уряду.

Що треба знати про підйомну допомогу у 2025 році

"Підйомна допомога" покликана полегшити фінансове навантаження батьків або іншого законного представника у разі повернення дітей з окупації. Грошову допомогу запровадили з огляду на те, що вони потребують належних умов для подальшої адаптації в Україні.

Кошти можна витратити на оплату житла, медикаменти, продукти харчування, на купівлю необхідного приладдя для навчання та дозвілля, на підтримку психічного здоров’я.

Окрім того, кошти можна спрямувати на невідкладне забезпечення прав та речі першої необхідності.

У 2025 році розмір "підйомної допомоги" на кожну дитину має становити 50 тис. грн.

Коли і як можна оформити допомогу

У разі повернення дітей з окупації чи після депортації на підконтрольну Україні територію отримати допомогу може їхній законний представник:

батько чи мати;

усиновлювач;

опікун чи піклувальник;

уповноважена особа (на основі довіреності).

Звернутися за допомогою можна упродовж року з дати прибуття, проте не раніше 6 червня 2025 року. Якщо ж повернення відбулося в Україну до вищевказаної дати, то у виплатах можуть відмовити.

Звертатися для отримання допомоги законні представники дітей мають до Держслужби України у справах дітей. Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

відповідну заяву;

паспорт громадянина/інший документ, де посвідчується особа (це може бути тимчасове посвідчення громадянина/посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця);

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини.

Після звернення та надання пакета документів на виплату підйомної допомоги слід чекати протягом п’яти днів.

При цьому відповідну грошову допомогу не будуть враховувати під час обчислення середнього загального доходу родини для призначення всіх видів соцдопомоги та житлових субсидій.

