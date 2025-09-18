Отопительный сезон 2025-2026 — в Газсети предупредили украинцев об угрозах

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году владельцы частных домов несут ответственность за обеспечение проверки дымовых и вентиляционных каналов (ДВК). Речь идет об обязательной процедуре, которую осуществляют специализированные специалисты перед началом отопительного сезона для гарантии безопасности и исправности систем газоснабжения и дымоудаления.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского филиала "Газсети" в Facebook.

Угрозы от дымоходов и вентиляционных каналов

Как отмечают в филиале, граждане должны регулярно заказывать проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов в специализированных компаниях, ведь от их исправности зависит безопасное потребление газа.

В случае их неисправности вредные продукты горения не смогут выводиться наружу, тогда как исправные дымовые и вентиляционные каналы обеспечивают необходимый воздухообмен.

Во время работы газовых приборов в ДВК собирается нагар и сажа, что может привести:

к накоплению опасных веществ в воздухе;

к проблемам с самочувствием (головокружение, головная боль, потеря сознания).

Как избежать опасности от вредных продуктов горения

В соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения, владельцы, арендаторы или управляющие жилого фонда несут ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в домах. Тогда как работники газораспределительной компании области имеют право только осуществлять проверку наличия тяги в них.

Иллюстрация. Источник: Газосети

При этом проверки и ремонт дымовых и вентиляционных каналов могут выполнять исключительно специализированные организации с соответствующими разрешениями и лицензиями.

Владельцам/управителям жилых домов разрешается выбрать и заключить договор с соответствующей организацией, которая будет следить за состоянием ДВК, на условиях свободного рынка.

Относительно периодичности обследования дымовых каналов, то она зависит от того, какой отопительный прибор и тип дымоходов установлен:

для котлов, аппаратов газовых водонагревателей — не менее одного раза в год для сезонных и дважды в год (весной/осенью) для тех, что функционируют круглый год;

для двухконтурных котлов — один раз в полгода;

для дымовых каналов от газовых проточных и емкостных водонагревателей для горячего водоснабжения и ресторанных плит при кирпичных и комбинированных дымоходах — не реже одного раза в шесть месяцев;

для дымовых каналов от газовых проточных и емкостных водонагревателей для горячего водоснабжения/ресторанных плит при металлических (толщина стенки минимум 3 мм), асбестоцементных и гончарных дымоходах — минимум один раз в год (перед отопительным сезоном);

для дымоходов, созданных из специальных блоков жаростойкого бетона — минимум один раз в год (перед холодным сезоном);

для дымоходов с сечением, которое меньше сечения дымоотводящего патрубка газового прибора, обслуживание должно осуществляться каждые два месяца;

для вентиляционных каналов обслуживание происходит одновременно с дымовыми.

