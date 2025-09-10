Долги по третьей платежке за газ — зачем и сколько должны платить украинцы в 2025 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Филиалы "Газсети" в ряде областей напоминают жителям многоквартирных домов о необходимости расчета за услугу по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Оплата так называемой "третьей платежки" является не просто требованием законодательства, а жизненно необходимой составляющей безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию региональных филиалов "Газсети".

Реклама

Читайте также:

Необходимость техобслуживания и долги за услугу

Как рассказывают в филиалах, в 2023 году Министерство энергетики ввело обязательное техническое обслуживание домов с целью повышения уровня безопасности. Если жители получат третью квитанцию за газ, это свидетельствует о том, что газораспределительная компания осуществила техобслуживание газовых сетей конкретного дома.

В частности, в соответствующий сервис входит осуществление осмотра, обследования, выявления недостатков, которые угрожают работоспособности систем газоснабжения.

По информации Киевского филиала "Газсети", ситуация довольно серьезная, ведь в каждом доме обнаруживают утечки газа. Так, в регионе специалисты уже проверили около 4 тыс. многоэтажек, из которых более 1 тыс. объектов — в этом году.

"В среднем специалисты локализуют 10 утечек газа в каждом доме, что свидетельствует о важности и необходимости технического обслуживания", — отмечают в компании.

Однако, несмотря на важность осуществления соответствующих работ специалистами, граждане накапливают задолженность и по этому сервису. В частности, только по данным Николаевского городского филиала "Газсети", в прошлом году клиенты задолжали 4 млн грн.

Что стоит знать об осуществлении разового платежа

По информации филиалов, жители домов, где провели техобслуживание газопроводов общей собственности, получат разовую платежку. Она не будет поступать на регулярной основе, как другие две квитанции. Такой счет следует оплачивать только каждые 3-5 лет в зависимости от возраста дома:

если зданию более 25 лет — один раз в три года;

если дому нет 25 лет — один раз в пять лет.

При этом, чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций, тем дешевле будет сервис в расчете на одну квартиру. В 2025 году услуга минимально стоит около 100 грн, а максимально — более 1 тыс. грн (в основном в зданиях советских времен, где малое количество квартир).



Для получения конкретной суммы общую стоимость делят на количество домохозяйств в доме.

Кроме бумажной квитанции, граждане могут получить и электронную — через Личный кабинет "Газсети" в разделе "Дополнительные услуги". Также можно осуществить онлайн-оплату через:

онлайн-банкинг Приват24 и Ощад;

кассы Укрпочты;

кассы банковских учреждений;

сервисы EasyPay.ua;

отсканировав QR-код на квитанции.

Ранее мы писали, что потребителям могут ограничивать доставку газа даже во время военного положения. Известно, кого именно могут лишать соответствующего сервиса в 2025 году.

Также мы рассказывали, что украинцы могут заказать сервис по реконструкции газовых сетей. В "Газсети" сообщили, зачем необходима услуга и сколько стоит.