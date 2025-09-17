Видео
Україна
Видео

Оплата разных счетов за газ — что нужно знать клиентам Газсети

Оплата разных счетов за газ — что нужно знать клиентам Газсети

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 08:50
В Газсети объяснили, как из одного личного кабинета оплачивать разные счета за газ
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты филиалов "Газсети" могут воспользоваться услугой добавления нескольких лицевых счетов в "личном кабинете" для оплаты доставки природного газа. Такой подход создали для того, чтобы граждане имели возможность дистанционно контролировать состояние расчетов своих родных.

О том, как воспользоваться соответствующим сервисом, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из филиалов "Газсети".

Читайте также:

Возможности сервиса по нескольким лицевым счетам

Как отмечается, личный кабинет имеет мультифункциональную систему, позволяющую добавлять неограниченное количество лицевых счетов.

Речь идет об удобном и доступном сервисе, благодаря которому клиенты смогут дистанционно решать различные вопросы по распределению природного газа без траты времени на звонки в Контакт-центры, посещение Центров обслуживания или ожидание бумажных квитанций.

Среди доступных опций соответствующей услуги:

  • возможность оплаты за доставку газа с функциями Google Pay/Apple Pay;
  • передача показателей газового прибора учета;
  • загрузка и возможность печати платежек;
  • доступ к истории расчетов всех лицевых счетов;
  • даты плановых поверок счетчиков.

Как добавить несколько лицевых счетов в личном кабинете

Для того, чтобы добавить в свой "личный кабинет" сразу несколько других лицевых счетов, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Осуществить вход в "личный кабинет" ООО "Газсети".
  2. После авторизации нажать на кнопку "личного кабинета".
  3. В появившемся меню перейти в раздел "Добавить лицевой счет".
  4. Выбрать Оператора ГРМ, ввести номер лицевого счета, который необходимо добавить, первые три буквы фамилии гражданина, на которого оформлен лицевой счет.
  5. Нажать пункт "Добавить".
Газмережі
Инструкция. Источник: Газсети

Ранее мы писали, кто из клиентов Нафтогаза может платить за газ меньше. Потребителям предусмотрена скидка при оплате при условии расчета онлайн.

Также мы рассказывали об угрозах отключения газа за неуплату в 2025 году. В Украине частично отменили мораторий на отключение должников от услуг в конце 2023 года.

коммунальные услуги ЖКХ деньги газ Газсети
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
