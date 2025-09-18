Опалювальний сезон 2025-2026 — у Газмережі попередили українців про загрози

Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році власники приватних будинків несуть відповідальність за забезпечення перевірки димових та вентиляційних каналів (ДВК). Йдеться про обов'язкову процедуру, яку здійснюють спеціалізовані фахівці перед початком опалювального сезону для гарантії безпеки та справності систем газопостачання та димовидалення.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської філії "Газмережі" у Facebook.

Загрози від димоходів та вентиляційних каналів

Як зазначають у філії, громадяни мають регулярно замовляти перевірку стану димових і вентиляційних каналів у спеціалізованих компаніях, адже від їхньої справності залежить безпечне споживання газу.

У разі їх несправності шкідливі продукти горіння не зможуть виводитися назовні, тоді як справні димові та вентиляційні канали забезпечують необхідний повітрообмін.

Під час роботи газових приладів у ДВК збирається нагар і сажа, що може призвести:

до накопичення небезпечних речовин у повітрі;

до проблем із самопочуттям (запаморочення, головний біль, втрата свідомості).

Як уникнути небезпеки від шкідливих продуктів горіння

Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, власники, орендарі чи управителі житлового фонду несуть відповідальність за стан димових та вентиляційних каналів у будинках. Тоді як працівники газорозподільної компанії області мають право лише здійснювати перевірку наявності тяги в них.

Ілюстрація. Джерело: Газмережі

При цьому перевірки та ремонт димових та вентиляційних каналів можуть виконувати виключно спеціалізовані організації з відповідними дозволами та ліцензіями.

Власникам/управителям житлових будинків дозволяється обрати та укласти договір з відповідною організацією, яка буде стежити за станом ДВК, на умовах вільного ринку.

Щодо періодичності обстеження димових каналів, то вона залежить від того, який опалювальний прилад та тип димарів встановлено:

для котлів, апаратів газових водонагрівачів — щонайменше один раз на рік для сезонних та двічі на рік (навесні/восени) для тих, що функціонують цілий рік;

для двоконтурних котлів — один раз на пів року;

для димових каналів від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання та ресторанних плит при цегляних і комбінованих димоходах — щонайменше один раз на шість місяців;

для димових каналів від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання/ресторанних плит при металевих (товщина стінки мінімум 3 мм), азбестоцементних і гончарних димоходах — мінімум один раз на рік (перед опалювальним сезоном);

для димоходів, створених зі спеціальних блоків жаростійкого бетону — щонайменше один на рік (перед холодним сезоном);

для димоходів із перетином, що менший за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, обслуговування має здійснюватися кожні два місяці;

для вентиляційних каналів обслуговування відбувається одночасно з димовими.

