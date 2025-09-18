Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Підготовка до зими — у Газмережі попередили про загрози

Підготовка до зими — у Газмережі попередили про загрози

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 08:50
Опалювальний сезон 2025-2026 — у Газмережі попередили українців про загрози
Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році власники приватних будинків несуть відповідальність за забезпечення перевірки димових та вентиляційних каналів (ДВК). Йдеться про обов'язкову процедуру, яку здійснюють спеціалізовані фахівці перед початком опалювального сезону для гарантії безпеки та справності систем газопостачання та димовидалення. 

Про це повідомляє пресслужба Житомирської філії "Газмережі" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Загрози від димоходів та вентиляційних каналів

Як зазначають у філії, громадяни мають регулярно замовляти перевірку стану димових і вентиляційних каналів у спеціалізованих компаніях, адже від їхньої справності залежить безпечне споживання газу.

У разі їх несправності шкідливі продукти горіння не зможуть виводитися назовні, тоді як справні димові та вентиляційні канали забезпечують необхідний повітрообмін.  

Під час роботи газових приладів у ДВК збирається нагар і сажа, що може призвести:

  • до накопичення небезпечних речовин у повітрі;
  • до проблем із самопочуттям (запаморочення, головний біль, втрата свідомості).

Як уникнути небезпеки від шкідливих продуктів горіння

Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, власники, орендарі чи управителі житлового фонду несуть відповідальність за стан димових та вентиляційних каналів у будинках. Тоді як працівники газорозподільної компанії області мають право лише здійснювати перевірку наявності тяги в них.

Газмережі
Ілюстрація. Джерело: Газмережі

При цьому перевірки та ремонт димових та вентиляційних каналів можуть виконувати виключно спеціалізовані організації з відповідними дозволами та ліцензіями.

Власникам/управителям житлових будинків дозволяється обрати та укласти договір з відповідною організацією, яка буде стежити за станом ДВК, на умовах вільного ринку.

Щодо періодичності обстеження димових каналів, то вона залежить від того, який опалювальний прилад та тип димарів встановлено:

  • для котлів, апаратів газових водонагрівачів — щонайменше один раз на рік для сезонних та двічі на рік (навесні/восени) для тих, що функціонують цілий рік;
  • для двоконтурних котлів — один раз на пів року;
  • для димових каналів від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання та ресторанних плит при цегляних і комбінованих димоходах — щонайменше один раз на шість місяців;
  • для димових каналів від газових проточних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання/ресторанних плит при металевих (товщина стінки мінімум 3 мм), азбестоцементних і гончарних димоходах — мінімум один раз на рік (перед опалювальним сезоном);
  • для димоходів, створених зі спеціальних блоків жаростійкого бетону — щонайменше один на рік (перед холодним сезоном);
  • для димоходів із перетином, що менший за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, обслуговування має здійснюватися кожні два місяці;
  • для вентиляційних каналів обслуговування відбувається одночасно з димовими.

Раніше ми писали, що мешканці багатоквартирних будинків накопичують борги за так званою "третьою платіжкою". Йдеться про ігнорування оплати послуги з техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.  

Також ми розповідали, що клієнтам доступна можливість додавання інших особових рахунків в "особистий кабінет". Це дозволить тримати на контролі стан розрахунків рідних.

комунальні послуги ЖКГ газопостачання газ Газмережі
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації