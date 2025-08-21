Газовая безопасность зимой — что необходимо сделать клиентам Газсетей летом

Человек держит спичку возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине жители как многоквартирных, так и частных домов обязаны в летний период позаботиться о зимней безопасности во избежание непредвиденных ситуаций в будущем, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни. В одном из филиалов "Газсети" по этому поводу дали ряд рекомендаций.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского филиала "Газсети" в Facebook.

Летняя профилактика ради зимней газовой безопасности

Как отметили в компании, лучшим временем для обеспечения будущей безопасности, теплоснабжения и комфорта в домах зимой является теплый период.

"Лето — самое время позаботиться о безопасности, тепло и комфорт в домах зимой — утеплиться, проверить исправность газового оборудования и дымовентканалов. Поэтому если вы еще не подготовились к зиме, самое время это сделать", — говорится в сообщении.

В "Газсети" дали три рекомендации, призванные помочь избежать непредвиденных ситуаций в холодный период. А именно:

Осуществить заказ технического обслуживания сетей в доме. Регулярная проверка состояния газовых сетей позволит избежать опасности в доме и быть уверенным, что нет утечек газа. Пригласить газовиков для проведения проверки исправности газового оборудования. Так, если проводить техобслуживание раз в год, котел будет работать надежно, потреблять меньше газа, что позволит сэкономить расходы. Осуществить проверку состояния дымовентканалов. В частности, особое внимание должны уделить соответствующему вопросу пользователи дымоходных газовых приборов. Так, для функционирования дымоходных котлов используется комнатный воздух, а продукты сгорания выводятся в дымоходы, в отличие от турбокотлов, которые для сгорания топлива используют воздух с улицы и, соответственно, выводят продукты сгорания на улицу. В случае неисправности в дымоходах и вентканалах вредные продукты горения вместо вывода наружу будут накапливаются в помещении, что грозит отравлением угарным газом.

Что надо знать о техобслуживании газовых сетей

С 2023 года техобслуживание газовых сетей в домах в Украине стало обязательным и предусматривает:

осуществление проверки состояния газовых сетей;

выявление и устранение возможных утечек;

проведение проверки дымовых и вентиляционных каналов.

В 2025 году стоимость такой услуги составляет минимум около 100 грн, однако может превышать 1 тыс. грн.

Предусмотрена такая регулярность выполнения работ:

если дому до 25 лет — обслуживание раз в пять лет.

если дому более 25 лет — обслуживание раз в три года.

