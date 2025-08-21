Відео
Підготовка до зими — що треба зробити клієнтам Газмереж влітку

Підготовка до зими — що треба зробити клієнтам Газмереж влітку

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 08:50
Газова безпека взимку — що необхідно зробити клієнтам Газмереж влітку
Людина тримає сірник біля газової плити. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні мешканці як багатоквартирних, так і приватних будинків зобов'язані у літній період подбати про зимову безпеку для уникнення непередбачуваних ситуацій у майбутньому, що можуть становити загрозу здоров'ю та життю. В одній із філій "Газмережі" з цього приводу дали низку рекомендацій.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської філії "Газмережі" у Facebook.

Читайте також:

Літня профілактика заради зимової газової безпеки

Як зазначили в компанії, найкращим часом для забезпечення майбутньої безпеки, теплопостачання та комфорту в оселях взимку є теплий період. 

"Літо — саме час подбати про безпеку, тепло і комфорт в оселях взимку — утеплитись, перевірити справність газового обладнання та димовентканалів. Тож якщо ви ще не підготувались до зими, саме час це зробити", — йдеться у повідомленні.

У "Газмережі" дали три рекомендації, покликані допомогти уникнути непередбачуваних ситуацій у холодний період. А саме:

  1. Здійснити замовлення технічного обслуговування мереж в будинку. Регулярна перевірка стану газових мереж дозволить уникнути небезпеки в оселі та бути впевненим, що немає витоків газу.
  2. Запросити газовиків для проведення перевірки справності газового обладнання. Так, якщо проводити техобслуговування раз на рік, котел працюватиме надійно, споживатиме менше газу, що дозволить заощадити витрати. 
  3. Здійснити перевірку стану димовентканалів. Зокрема, особливу увагу мають приділити відповідному питанню користувачі димохідних газових приладів. Так, для функціонування димохідних котлів використовується кімнатне повітря, а продукти згорання виводяться в димоходи, на відміну від турбокотлів, які для згорання палива використовують повітря з вулиці та, відповідно, виводять продукти згорання на вулицю. У разі несправності в димоходах та вентканалах шкідливі продукти горіння замість виведення назовні будуть накопичуються в приміщенні, що загрожує отруєнням чадним газом.

Що треба знати про техобслуговування газових мереж

З 2023 року техобслуговування газових мереж у будинках в Україні стало обов'язковим і передбачає:

  • здійснення перевірки стану газових мереж;
  • виявлення та усунення можливих витоків;
  • проведення перевірки димових та вентиляційних каналів. 

У 2025 році вартість такої послуги становить щонайменше близько 100 грн, проте може перевищувати 1 тис. грн.

Передбачена така регулярність виконання робіт: 

  • якщо будинку до 25 років — обслуговування раз на п'ять років. 
  • якщо будинку понад 25 років — обслуговування раз на три роки. 

Раніше ми писали, що українці мають здійснювати періодичну повірку газових лічильників. Відомо, коли потрібно проводити таку процедуру, скільки це коштує та що загрожує у разі відсутності такої процедури.

Також ми розповідали, чи правомірно стягується плата за послугу розподілу газу з тих громадян, які прокладали газопроводи за власні гроші до будинків. Газорозподільна система вимагає регулярної підтримки.

комунальні послуги ЖКГ гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
