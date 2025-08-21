Газова безпека взимку — що необхідно зробити клієнтам Газмереж влітку

Підготовка до зими — що треба зробити клієнтам Газмереж влітку
В Україні мешканці як багатоквартирних, так і приватних будинків зобов'язані у літній період подбати про зимову безпеку для уникнення непередбачуваних ситуацій у майбутньому, що можуть становити загрозу здоров'ю та життю. В одній із філій "Газмережі" з цього приводу дали низку рекомендацій.
Літня профілактика заради зимової газової безпеки
Як зазначили в компанії, найкращим часом для забезпечення майбутньої безпеки, теплопостачання та комфорту в оселях взимку є теплий період.
"Літо — саме час подбати про безпеку, тепло і комфорт в оселях взимку — утеплитись, перевірити справність газового обладнання та димовентканалів. Тож якщо ви ще не підготувались до зими, саме час це зробити", — йдеться у повідомленні.
У "Газмережі" дали три рекомендації, покликані допомогти уникнути непередбачуваних ситуацій у холодний період. А саме:
- Здійснити замовлення технічного обслуговування мереж в будинку. Регулярна перевірка стану газових мереж дозволить уникнути небезпеки в оселі та бути впевненим, що немає витоків газу.
- Запросити газовиків для проведення перевірки справності газового обладнання. Так, якщо проводити техобслуговування раз на рік, котел працюватиме надійно, споживатиме менше газу, що дозволить заощадити витрати.
- Здійснити перевірку стану димовентканалів. Зокрема, особливу увагу мають приділити відповідному питанню користувачі димохідних газових приладів. Так, для функціонування димохідних котлів використовується кімнатне повітря, а продукти згорання виводяться в димоходи, на відміну від турбокотлів, які для згорання палива використовують повітря з вулиці та, відповідно, виводять продукти згорання на вулицю. У разі несправності в димоходах та вентканалах шкідливі продукти горіння замість виведення назовні будуть накопичуються в приміщенні, що загрожує отруєнням чадним газом.
Що треба знати про техобслуговування газових мереж
З 2023 року техобслуговування газових мереж у будинках в Україні стало обов'язковим і передбачає:
- здійснення перевірки стану газових мереж;
- виявлення та усунення можливих витоків;
- проведення перевірки димових та вентиляційних каналів.
У 2025 році вартість такої послуги становить щонайменше близько 100 грн, проте може перевищувати 1 тис. грн.
Передбачена така регулярність виконання робіт:
- якщо будинку до 25 років — обслуговування раз на п'ять років.
- якщо будинку понад 25 років — обслуговування раз на три роки.
