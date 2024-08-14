Денежная помощь — где украинцы могут получить по 6 тыс. грн на подготовку к зиме

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Части граждан Украины местные власти планируют оказать существенную денежную поддержку в подготовке к новому отопительному сезону. В рамках соответствующей программы, уязвимые категории населения получат помощь в виде твердого топлива или денег на его покупку.

Об этом говорится в сообщении Запорожской облгосадминистрации.

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По словам первого заместителя главы Запорожской областной госадминистрации Руслана Мовчана, в Запорожье проживает около 53 тысяч граждан, нуждающихся в финансовой поддержке в подготовке к новому отопительному сезону 2024-2025. Особое внимание уделят двум районам, наиболее пострадавшим от российской агрессии.

В связи с этим власти начали проводить переговоры с международными организациями, которые могли бы обеспечить такую поддержку гражданам.

"Наша задача — облегчить прохождение отопительного сезона для максимального количества населения. Особое внимание уделяем районам, наиболее пострадавшим в результате войны — Васильевскому и Пологовскому", — подчеркнул чиновник Запорожской ОГА.

Как получить и размеры помощи

В администрации отметили, что предварительно помощь на отопительный сезон украинцы могут получить в такой форме:

непосредственно в виде твердого топлива;

в виде денежной помощи на его покупку.

Граждане смогут получить такую помощь на зиму, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для оформления субсидии, в частности, на приобретение твердого топлива.

В среднем размер такой материальной помощи составит 6 тыс. гривен.

Документы на оказание помощи. Источник: Запорожская ОВА

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд в августе 2024 года начнет назначать и предоставлять ряд новых выплат, ранее начисляемых гражданам органами социальной защиты населения. В рамках новых полномочий он начнет назначать и осуществлять выплаты, в частности, лицам за особые и трудовые заслуги перед Родиной, за специальные условия работы.

Также мы писали, что в Украине власти намерены изменить правила в начислении социальной помощи. В частности, планируется сократить количество соцвыплат и отказаться от прожиточного минимума.