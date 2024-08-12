Соцвиплати в Україні — влада планує змінити правила у нарахуванні допомоги

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада має намір змінити правила у нарахуванні соціальної допомоги. Зокрема, планують скоротити кількість соцвиплат і відмовитись від прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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Нові правила у нарахуванні соціальних виплат

Як зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, зараз відомство працює над законопроєктом, який передбачає запровадження в Україні базової соціальної допомоги. Вона покликана замінити прожитковий мінімум.

Зокрема, пропонують об'єднати соціальні виплати. Замість величезної кількості видів виплат запровадять лише два:

для громадян, які тимчасово зіткнулися із бідністю;

для громадян, які вже втратили працездатність.

Таким чином, більшість старих виплат об'єднають. Так, якщо для особи з інвалідністю зараз законодавством передбачені 100 виплат, то після набуття чинності базової соціальної допомоги отримуватимуть одну, але більшого розміру.

Відмова від прожиткового мінімуму

Нині від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір низки соціальних виплат. Однак у Мінсоцполітики вважають такий підхід застарілим і недостатнім для покриття базових потреб людини. Через це його пропонують скасувати.

Замість нього планують впровадити базову соціальну допомогу. Йдеться не про постійну величину, адже залежатиме від кількості членів конкретної родини та її доходів.

Так, якщо в сім'ї працюватиме тільки чоловік (чи дружина), а інший займатиметься побутом, то це не означатиме, що держава мусить надавати допомогу у зв’язку з безробіттям, адже фактично це рішення родини, а дохід одного з подружжя може бути цілком достатнім.

Також до прожиткового мінімуму прив’язані штрафи, посадові оклади та різні виплати, його збільшення тягне за собою підвищення низки виплат, а це величезні витрати з бюджету, яких зараз держава не може дозволити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.