Грошова допомога — ПФУ доручили здійснювати нові виплати у серпні

ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні
Пенсійний фонд України (ПФУ) у серпні 2024 року почне призначати та надавати низку нових виплат, які раніше нараховували громадянам органи соціального захисту населення. В рамках нових повноважень він почне призначати та здійснювати виплати, зокрема особам за особливі та трудові заслуги перед Батьківщиною, за спеціальні умови роботи.
Про це йдеться на сайті фонду.
За якими виплатами потрібно звертатись до ПФУ у серпні
Тепер ПФУ наділений повноваженнями здійснювати низку виплат для громадян. У списку:
- одноразова грошова винагорода особам, які мають звання Герой України за здійснення визначних геройських вчинків;
- довічна державна стипендія учасникам бойових дій у час Другої світової війни 1939-1945 років, які були переслідувані за правозахисну діяльність, та особам за особливі заслуги перед Батьківщиною, які мають право на довічні держстипендії відповідно до президентських указів;
- довічна держстипендія громадянам, які рятували євреїв в Україні під час Голокосту в період Другої світової війни, які мають право на довічні держстипендії відповідно до президентського указу;
- одноразова грошова допомога членам родин осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту у період з 21 листопада 2013-го по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали травми.
У ПФУ пояснюють, що раніше всі ці грошові виплати здійснювали органи соцзахисту населення.
Там нагадали, що з 1 січня 2023 року здійснюють щомісячні грошові виплати деяким категоріям громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни.
Також забезпечують призначення і виплати одноразової фіндопомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні влада має намір змінити правила у нарахуванні соціальної допомоги. Зокрема, планують скоротити кількість соцвиплат і відмовитись від прожиткового мінімуму.
Також ми писали, що в у 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.
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