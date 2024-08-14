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ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні

14 серпня 2024 13:02
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — ПФУ доручили здійснювати нові виплати у серпні
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) у серпні 2024 року почне призначати та надавати низку нових виплат, які раніше нараховували громадянам органи соціального захисту населення. В рамках нових повноважень він почне призначати та здійснювати виплати, зокрема особам за особливі та трудові заслуги перед Батьківщиною, за спеціальні умови роботи.

Про це йдеться на сайті фонду.

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Тепер ПФУ наділений повноваженнями здійснювати низку виплат для громадян. У списку:

  • одноразова грошова винагорода особам, які мають звання Герой України за здійснення визначних геройських вчинків;
  • довічна державна стипендія учасникам бойових дій у час Другої світової війни 1939-1945 років, які були переслідувані за правозахисну діяльність, та особам за особливі заслуги перед Батьківщиною, які мають право на довічні держстипендії відповідно до президентських указів;
  • довічна держстипендія громадянам, які рятували євреїв в Україні під час Голокосту в період Другої світової війни, які мають право на довічні держстипендії відповідно до президентського указу;
  • одноразова грошова допомога членам родин осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту у період з 21 листопада 2013-го по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали травми.

У ПФУ пояснюють, що раніше всі ці грошові виплати здійснювали органи соцзахисту населення.

Там нагадали, що з 1 січня 2023 року здійснюють щомісячні грошові виплати деяким категоріям громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни.

Також забезпечують призначення і виплати одноразової фіндопомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада має намір змінити правила у нарахуванні соціальної допомоги. Зокрема, планують скоротити кількість соцвиплат і відмовитись від прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що в  у 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.

виплати ПФУ фінансова допомога гроші соцвиплати

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