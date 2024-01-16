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ПФУ утвердил план проверок на 2024 год — кого коснется

16 января 2024 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии и соцвыплаты в Украине — ПФУ устроит проверки в 2024 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) устроит плановые проверки в 2024 году. Они коснутся сферы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Об этом говорится в соответствующем приказе №196.

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Подробнее о проверках Пенсионным фондом

В приказе ПФУ утвержден план реализации мер государственного контроля на текущий год.

В списке тех, кого в течение года посетят и проверят на предмет наличия нарушений в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования — как органы власти, так и предприятия. В целом перечень содержит более тысячи субъектов.

В частности, фонд выделил степени высокого или среднего риска. Также обнародованы даты и список предприятий, куда с плановыми проверками посетит ПФУ.

Ознакомиться с исчерпывающим перечнем субъектов можно по следующей ссылке.

 

ПФУ
ПФУ
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры в 2024 году могут получать, помимо обычных пенсий, еще и дополнительные. Речь идет о благотворительной пенсии, которую платят меценаты.

Также мы писали, что выплаты пенсий на банковские карты в некоторых случаях могут временно приостановить. Блокировка может произойти по решению Пенсионного фонда. Однако выплаты можно возобновить, а в будущем избегать таких проблем.

пенсии
ПФУ
проверки
соцвыплаты
деньги

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