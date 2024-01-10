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Пенсіонерам блокують надходження грошей на карти — що відбувається

10 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії на картках можуть блокувати — відомо причини
Людина пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським пенсіонерам можуть призупиняти нарахування пенсій на картки. Блокування може статися за певних обставин, тому цього можна уникнути.

Про це повідомили представники Пенсійного фонду (ПФУ).

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Чому призупиняють виплату пенсій на картки

Як зазначають фахівці ПФУ, видачу пенсійних виплат можуть призупиняти у таких випадках:

  • якщо власник картки взагалі не користується своїм рахунком у банку упродовж шести місяців;
  • якщо виявилося, що пенсія була призначена на підставі неправдивої інформації у документах;
  • на час відсутності пенсіонера в Україні, якщо інше не передбачене міжнародними угодами;
  • якщо з'явилась інформація, що одержувач пенсії помер.

Аналогічний механізм із виплатами, які надходять  через поштового оператора "Укрпошта". Так, якщо пенсіонери за пів року не з’явилися за своїми виплатами, подальші нарахування будуть заблоковані.

Також застрахованим особам необхідно повідомляти у відділення Пенсійного фонду за десять днів про наступні зміни:

  • про дані, що вносять до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування у разі змін;
  • про бажання виїзду громадянина за кордон;
  • про обставини, що можуть викликати зміну статусу.

Як уникнути блокування картки

Як зазначають експерти, у разі, якщо картку заблокували, то насправді пенсія надалі буде нараховуватися, однак гроші буде неможливо зняти.

Для того, щоб картку не заблокували, потрібно бодай раз упродовж пів року здійснювати якісь фінансові операції за своїм пенсійним рахунком. Зокрема, можна оплатити будь-які рахунки: від  сплати комунальних платежів до поповнення мобільного телефону.

Як відновити доступ до рахунку

Для того, щоб повернути можливість доступ до банківського рахунку та отримати кошти, необхідно звернутися у Пенсійний фонд для підтвердження особи.

ПФУ має ухвалити рішення про поновлення пенсійних виплат упродовж десяти днів від моменту звернення громадянина.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж у дві тисячі гривень.

Також ми писали, що державний бюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.

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