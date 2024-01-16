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ПФУ затвердив план перевірок на 2024 рік — кого торкнеться

16 січня 2024 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії та соцвиплати в Україні — ПФУ влаштує перевірки у 2024 році
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) влаштує планові перевірки у 2024 році. Вони торкнуться сфери загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Про це йдеться у відповідному наказі №196.

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Детальніше про перевірки Пенсійним фондом

У наказі ПФУ затверджено план реалізації заходів державного контролю на поточний рік.

У списку тих, до кого протягом року завітають та перевірять на предмет наявності порушень у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — як органи влади, так і підприємства. Загалом перелік містить понад одну тисячу суб'єктів.

Зокрема, фонд виділив ступені високого чи середнього ризику. Також оприлюднено дати та список підприємств, куди з плановими перевірками завітає ПФУ.

Ознайомитися з вичерпним переліком суб'єктів можна за наступним посиланням.

 

ПФУ
ПФУ
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери у 2024 році можуть отримувати, окрім звичайних пенсій, ще й додаткові. Йдеться про благодійну пенсію, яку сплачують меценати.

Також ми писали, що виплати пенсій на банківські картки у деяких випадках можуть тимчасово призупинити. Блокування може статися за рішенням Пенсійного фонду. Проте виплати можна відновити, а у майбутньому уникати таких проблем.

пенсії
ПФУ
перевірки
соцвиплати
гроші

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