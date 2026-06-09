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Главная Финансы ПФУ ужесточил требования к больничным: кто может остаться без выплат

ПФУ ужесточил требования к больничным: кто может остаться без выплат

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 12:37
Больничные для индивидуальных предпринимателей в 2026 году: какие нюансы могут лишить выплат
Женщина на приёме у врача, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Предприниматели имеют право на денежную компенсацию во время болезни. Но в 2026 году правила ужесточили. Теперь за малейшую ошибку в документах или задержку с уплатой налогов выплаты могут сократить или вообще отказать.

Как получить деньги за болезнь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Liga.Zakon.

Главное, что интересует Пенсионный фонд — это уплата единого социального взноса. Причем уплатить его нужно в том же месяце, когда вы заболели. Опоздали хотя бы на день — выплату отменят.

Больничные для ФЛП, работающих по совместительству

Сильнее всего новые правила бьют по украинцам, работающим по совместительству.
Если налог платит работодатель, эти периоды исключают из расчета, и сумма выплат уменьшается.

Размер больничных для ФЛП

Сумма компенсации полностью зависит от легального стажа, который человек успел накопить:

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  • до 3 лет стажа дают право на половину от среднего дневного заработка;
  • свыше 8 лет — на 100% возмещение.

Если за последний год накопилось менее шести месяцев, больничные рассчитывают из минимальной зарплаты. Максимальная сумма для таких случаев — 284 гривны в день.

Какие документы требует ПФУ

Обычного электронного заявления-расчета теперь недостаточно. Предприниматели должны подать:

  • налоговую декларацию за последние отчетные периоды;
  • официальную справку об отсутствии задолженности по ЕСВ;
  • справку об открытии отдельного социального счета в банке исключительно для зачисления государственных средств;
  • выписку из Единого государственного реестра.

«Стоит заранее проверить статус уплаты ЕСВ, страховой стаж и полноту документов, поскольку даже незначительные ошибки могут затянуть получение средств или привести к отказу в финансировании», — посоветовали предпринимателям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут вернуть часть расходов на санаторно-курортное лечение, если путевку оплачивали самостоятельно. Речь идет о ветеранах, действующих военных в зоне боевых действий, а также семьях погибших, пленных и пропавших без вести защитников. Выплаты составляют до 1500 грн в день для взрослых и до 750 грн для детей, но не более 14 дней лечения в год.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине расширили возможности для фиксации убытков от российской агрессии. Теперь через международный Реестр убытков в приложении «Дія» можно сообщить не только о потере жилья или вынужденном переселении, но и о других последствиях войны — в частности, об ограниченном доступе к медицине, образованию, экономических потерях и нарушениях прав человека.

ФЛП выплаты больничные есв
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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