Лікарняні для ФОП у 2026 році: які нюанси можуть залишити без виплат

Жінка на прийомі у лікаря, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Підприємці мають право на грошову компенсацію під час хвороби. Але у 2026 році правила посилили. Тепер за найменшу помилку в документах чи запізнення з податками виплати можуть скоротити або взагалі відмовити.

Як отримати гроші за хворобу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Liga.Zakon.

Головне, що цікавить Пенсійний фонд — це сплата єдиного соціального внеску. Причому сплатити його треба в тому ж місяці, коли ви захворіли. Запізнилися з податком хоча б на день — виплату скасують.

Лікарняні для ФОП, які працюють за сумісництвом

Найсильніше нові правила б’ють по українцям, які працюють за сумісництвом.

Якщо податок платить роботодавець, ці періоди викидають з розрахунку і сума виплат зменшується.

Розмір лікарняних для ФОП

Сума компенсації повністю залежить від легального стажу, який людина встигла назбирати:

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до 3 років стажу дають право на половину від середнього щоденного заробітку;

понад 8 років - на 100% відшкодування.

Якщо за останній рік накопичилося менше шести місяців, лікарняні порахують з мінімальної зарплати. Максимальна сума для таких випадків - 284 гривень на день.

Які документи вимагає ПФУ

Звичайної електронної заяви-розрахунку тепер не достатньо. Підприємці мають подати:

податкову декларацію за останні звітні періоди;

офіційну довідку про відсутність боргів по ЄСВ;

довідку про відкриття окремого соціального рахунку в банку суто для зарахування державних коштів.

виписку з Єдиного державного реєстру.

"Варто заздалегідь перевіряти статус сплати ЄСВ, страховий стаж і повноту документів, оскільки навіть незначні помилки можуть затягнути отримання коштів або призвести до відмови у фінансуванні" - порадили підприємцям.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть повернути частину витрат за санаторно-курортне лікування, якщо путівку оплачували самостійно. Йдеться про ветеранів, чинних військових у зоні бойових дій, а також родини загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників. Виплати становлять до 1500 грн за день для дорослих і до 750 грн для дітей, але не більше 14 днів лікування на рік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні розширили можливості для фіксації збитків від російської агресії. Тепер через міжнародний Реєстр збитків у застосунку "Дія" можна повідомити не лише про втрату житла чи вимушене переселення, а й про інші наслідки війни — зокрема обмежений доступ до медицини, освіти, економічні втрати та порушення прав людини.