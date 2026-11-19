Человек держит платежку за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Даже если две квартиры абсолютно одинаковы, их владельцам могут назначить совершенно разные субсидии. Одной семье государство покрывает значительную часть коммунальных платежей, а другая получает гораздо меньше. Не всегда дело в площади жилья или стоимости отопления. Пенсионный фонд учитывает сразу несколько обстоятельств, которые влияют на размер выплаты.

Почему сумма помощи различается, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Как ПФУ начисляет субсидии

Субсидию рассчитывают отдельно для каждой семьи. Пенсионный фонд учитывает, сколько человек проживает в жилье, какие доходы они получают и какую часть коммунальных платежей могут оплачивать самостоятельно.

Сначала определяют стоимость услуг в пределах установленных государством норм. Затем от этой суммы вычитают обязательный платеж семьи. Разница и составляет субсидию.

Больше всего на размер помощи влияют доходы. Чем меньше денег приходится на одного человека в семье, тем меньше, как правило, будет ее обязательная доля оплаты коммунальных услуг. Для отопительного сезона 2026–2027 годов учитываются доходы за первый и второй кварталы 2026 года. А для пенсионеров берут размер пенсии за август. Поэтому пенсионер с небольшой пенсией и семья, в которой двое взрослых получают зарплату, могут иметь разные субсидии даже в квартирах одинаковой площади.

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Есть еще один нюанс. Субсидию на отопление рассчитывают в пределах социальной нормы жилья, а не на всю площадь квартиры.

Норма, в частности, составляет:

13,65 квадратных метра на каждого человека;

дополнительно 35,22 квадратных метра на все домохозяйство.

Например, человек живет один в квартире площадью 65 квадратных метров. Для него социальная норма составляет 48,87 квадратного метра, и она покрывается субсидией. За отопление оставшихся 16,13 квадратного метра придется платить из собственного кармана.

Если же в такой же квартире проживают два человека, норма уже составит 62,52 квадратных метра. А для семьи из трех человек она равна 76,17 квадратных метра.

В то же время для отдельных неработающих нетрудоспособных людей, которые живут одни, предусмотрено увеличение социальной нормы площади на 30%. Поэтому одинокий пенсионер может получить больше субсидии, чем другие.

Почему за отопление одинаковых квартир платят разные суммы

Для централизованного, газового и электрического отопления действуют разные нормативы потребления. Для расчетов используются следующие базовые показатели на квадратный метр отапливаемой площади:

централизованное отопление — 0,0383 Гкал;

индивидуальное газовое — 4 кубометра газа;

электрическое — 30 кВт·ч электроэнергии.

Для индивидуального отопления также учитываются региональные коэффициенты. Они зависят от климатических условий и этажности дома.

Имеет значение и наличие счетчиков. Если в одном доме тепло рассчитывается по показаниям общедомового прибора, а в другом — по установленным нормам, суммы могут отличаться.

Почему субсидия может быть меньше

Помимо доходов, количества жильцов и площади квартиры, есть и другие обстоятельства, влияющие на размер помощи:

Позднее обращение. Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с первого его дня. Если же обратиться позже, деньги начислят только с месяца обращения.

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с первого его дня. Если же обратиться позже, деньги начислят только с месяца обращения. Задолженность за коммунальные услуги. Если по какой-либо услуге имеется просроченная более чем на три месяца задолженность, превышающая 680 гривен, это уменьшит размер субсидии. Помощь будет назначена только на те услуги, по которым задолженности нет.

Если по какой-либо услуге имеется просроченная более чем на три месяца задолженность, превышающая 680 гривен, это уменьшит размер субсидии. Помощь будет назначена только на те услуги, по которым задолженности нет. Различные доходы членов семьи. Даже если семьи живут в одинаковых квартирах и пользуются одинаковыми услугами, их обязательные платежи могут отличаться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто рискует лишиться скидки на коммунальные услуги. О переезде, изменении состава семьи, поставщика услуг или персональных данных необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней. Сделать это можно лично, по почте или онлайн — через портал ПФУ или "Дію".

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