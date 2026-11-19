Людина тримає комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо дві квартири абсолютно однакові, їхнім власникам можуть призначити зовсім різну субсидію. Одній родині держава покриває значну частину комунальних платежів, а інша отримує набагато менше. Не завжди справа у площі житла чи вартості опалення. Пенсійний фонд враховує одразу кілька обставин, які впливають на розмір виплати.

Чому сума допомоги відрізняється, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Як ПФУ нараховує субсидії

Субсидію розраховують окремо для кожної родини. Пенсійний фонд дивиться, скільки людей проживає в помешканні, які доходи вони отримують і яку частину комунальних платежів можуть оплачувати самостійно.

Спочатку визначають вартість послуг у межах установлених державою норм. Потім від цієї суми віднімають обов'язковий платіж сім'ї. Різницю й становить субсидія.

Найбільше на розмір допомоги впливають доходи. Чим менше грошей припадає на одну людину в родині, тим меншою зазвичай буде її обов'язкова частка оплати комуналки. Для опалювального сезону 2026–2027 років враховують доходи за перший і другий квартали 2026 року. А для пенсіонерів беруть розмір пенсії за серпень. Тому пенсіонер з невеликою пенсією та сім'я, у якій двоє дорослих отримують зарплату, можуть мати різні субсидії навіть у квартирах однакової площі.

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За яку площу держава платить субсидію

Є ще один нюанс. Субсидію на опалення розраховують у межах соціальної норми житла, а не на всю площу квартири.

Норма, зокрема, становить:

13,65 квадратного метра на кожну людину;

додатково 35,22 квадратного метра на все домогосподарство.

Наприклад, людина живе сама у квартирі площею 65 квадратних метрів. Для неї соціальна норма становить 48,87 квадратного метра і її покриває субсидія. За опалення решти 16,13 квадратного метра доведеться платити з вланої кишені.

Якщо ж у такій самій квартирі проживають двоє людей, норма вже становитиме 62,52 квадратного метра. А для сім'ї з трьох осіб вона дорівнює 76,17 квадратного метра.

Водночас для окремих непрацюючих непрацездатних людей, які живуть самі, передбачено збільшення соціальної норми площі на 30%. Тому одинокий пенсіонер може отримати більшу субсидію, ніж інші.

Чому за опалення однакових квартир платять різні суми

Для централізованого, газового та електричного опалення діють різні нормативи споживання. Для розрахунків використовують такі базові показники на квадратний метр опалюваної площі:

централізоване опалення — 0,0383 Гкал;

індивідуальне газове — 4 кубометри газу;

електричне — 30 кВт·год електроенергії.

Для індивідуального опалення також враховують регіональні коефіцієнти. Вони залежать від кліматичних умов і поверховості будинку.

Має значення й наявність лічильників. Якщо в одному будинку тепло рахують за показниками загальнобудинкового приладу, а в іншому — за встановленими нормами, суми можуть відрізнятися.

Через що субсидія може бути меншою

Окрім доходів, кількості мешканців та площі квартири, є й інші обставини, які впливають на допомогу:

Пізнє звернення. Якщо подати заяву протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з першого його дня. Якщо ж звернутися пізніше, гроші нарахують лише з місяця звернення.

Якщо подати заяву протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з першого його дня. Якщо ж звернутися пізніше, гроші нарахують лише з місяця звернення. Борги за комуналку. Якщо за певну послугу є прострочена понад три місяці заборгованість, яка перевищує 680 гривень, це скоротить розмір субсидії. Допомогу призначать лише на ті послуги, за якими боргу немає.

Якщо за певну послугу є прострочена понад три місяці заборгованість, яка перевищує 680 гривень, це скоротить розмір субсидії. Допомогу призначать лише на ті послуги, за якими боргу немає. Різні доходи членів родини. Навіть якщо сім'ї живуть в однакових квартирах і користуються однаковими послугами, їхні обов'язкові платежі можуть відрізнятися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто ризикує втратити знижку на комуналку. Про переїзд, зміну складу родини, постачальника послуг чи персональних даних потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Зробити це можна особисто, поштою або онлайн — через портал ПФУ чи "Дію".

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