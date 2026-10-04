Субсидию могут сократить в октябре: что проверит ПФУ и почему уменьшит выплату

Мужчина держит квитанцию в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре Пенсионный фонд Украины проводит массовый перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для большинства получателей помощь будет пересчитана автоматически, однако изменения в составе домохозяйства, доходах, имущественном или финансовом положении могут повлиять на право на выплату или ее размер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Что проверит ПФУ при перерасчете субсидии

Для расчета субсидии на отопительный сезон ПФУ учитывает доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2026 года. Для пенсионеров учитывается размер пенсии, начисленной за август 2026 года. В совокупный доход могут входить зарплата, пенсия, денежное довольствие военнослужащих, стипендии, социальные выплаты и другие доходы.

Отдельно Пенсионный фонд обращает внимание на изменения в составе домохозяйства, а также в его имущественном и финансовом положении. Именно такие обстоятельства могут повлиять на размер помощи или право на ее получение.

Крупные покупки могут повлиять на субсидию

При определении права на жилищную субсидию учитываются определенные финансовые операции, совершенные в течение 12 месяцев до месяца назначения.

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В частности, речь идет о приобретении недвижимого и движимого имущества или других товаров длительного пользования на сумму свыше 100 тысяч гривен. Также учитывается наличие депозитов на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Еще один порог касается покупки иностранной валюты и драгоценных металлов — если такая операция превышает 50 тысяч гривен. ПФУ отмечает, что о таких обстоятельствах получатель субсидии должен уведомить Фонд.

Изменения в семье также имеют значение

На субсидию может повлиять изменение состава домохозяйства или семьи его члена. Например, если кто-то зарегистрировался или выписался из жилья, изменилось фактическое место проживания людей или их социальный статус.

В таких случаях может потребоваться новое заявление и декларация. ПФУ также учитывает ситуации, когда фактическое количество жильцов отличается от количества зарегистрированных лиц.

Изменения в сфере коммунальных услуг также важны

На расчет субсидии может повлиять изменение перечня жилищно-коммунальных услуг, их поставщиков или лицевых счетов. Также имеет значение изменение места проживания или площади жилого помещения.

ПФУ подчеркивает, что о обстоятельствах, которые могут повлиять на право или размер субсидии, получатели должны сообщать в Фонд.

Доходы могут изменить сумму выплаты

При расчете на отопительный сезон 2026–2027 годов ПФУ учитывает доходы за первый и второй кварталы 2026 года. В совокупный доход, в частности, входят зарплата, пенсия, денежное довольствие военнослужащих, стипендия, социальные и страховые выплаты.

Также учитываются отдельные другие поступления, в частности денежные переводы из-за рубежа, дивиденды от ценных бумаг, средства от аренды земли и продажи имущества.

Поэтому увеличение доходов домохозяйства может повлиять на размер жилищной субсидии, ведь ее сумма определяется индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства и стоимости коммунальных услуг.

По каким причинам могут отказать в субсидии

ПФУ также перечисляет обстоятельства, которые могут стать причиной отказа. Среди них — отсутствие необходимых доходов или выплат, неуплата ЕСВ за установленный законодательством период, определенные финансовые операции в течение 12 месяцев до обращения, а также наличие двух и более жилых помещений, кроме предусмотренных законом исключений.

В то же время сам факт проведения перерасчета в октябре не означает, что субсидию автоматически уменьшат всем получателям. Для большинства домохозяйств, которые уже имеют решение о назначении помощи, перерасчет происходит без повторного обращения.

Отопительный период для субсидии длится с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года, а для услуг, связанных непосредственно с отоплением, расчет производится с учетом сезона с 16 октября по 15 апреля.

Ранее Новини.LIVE писали, кому назначат субсидию на зиму и с какого месяца начнутся выплаты. Для большинства получателей помощь пересчитают автоматически. В то же время в некоторых случаях украинцам необходимо повторно обратиться в ПФУ.

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