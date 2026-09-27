Реформа пенсионных фондов: что станет с накоплениями украинцев

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине готовят обновление правил добровольного пенсионного обеспечения. Законопроект предлагает изменить требования к управлению накоплениями, контролю за фондами и информированию участников. Для украинцев это означает новые правила работы с собственными средствами, которые они откладывают на дополнительную пенсию в будущем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что изменят в системе добровольных пенсий

НКЦПФР поддержала пакет законодательных изменений, который должен обновить систему добровольного пенсионного обеспечения в Украине. Речь идет о трех законопроектах — №15570 "О добровольных пенсионных фондах", №15571 о внесении изменений в Налоговый кодекс и №15572 о внесении изменений в Гражданский кодекс.

Документы были зарегистрированы в Верховной Раде 28 августа 2026 года. По состоянию на 24 сентября их рассматривают парламентские комитеты, поэтому окончательные правила еще могут измениться.

Основной законопроект № 15570 предусматривает переход к новой модели добровольных пенсионных фондов. Действующие негосударственные пенсионные фонды должны постепенно трансформироваться в соответствии с новыми требованиями.

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Одно из главных изменений касается управления средствами участников. Для пенсионных компаний предлагается установить современные требования к корпоративному управлению, внутреннему контролю, управлению рисками и внутреннему аудиту.

Также вместо формального перечня разрешенных инвестиций предлагается применять принцип "разумного лица". Он предусматривает, что при инвестировании должны учитываться прежде всего долгосрочные интересы участников, а сами активы — диверсифицироваться для снижения рисков.

Для человека это важно потому, что взносы в добровольный пенсионный фонд могут оставаться в системе годами. Соответственно, правила управления этими средствами и контроль за учреждениями напрямую касаются сохранности накоплений.

Украинцы должны видеть, куда идут их деньги

Отдельный блок реформы касается информации для участников фондов. По замыслу НКЦПФР, человек должен четко понимать, где хранятся его пенсионные средства, кто ими управляет, как они инвестируются и какой результат дают такие вложения.

То есть участник добровольного пенсионного фонда должен получать больше информации о своих накоплениях и операциях с ними.

По данным НКЦПФР, по состоянию на конец I квартала 2026 года в Реестре негосударственных пенсионных фондов насчитывалось 54 НПФ. Из них 47 осуществляли деятельность, а общее количество участников составляло 889,2 тысячи. Общая стоимость активов этих фондов — 7,07 млрд грн.

Что будет с налогообложением накоплений

Вместе с реформой фондов предлагается изменить нормы Налогового кодекса. Отдельный законопроект № 15571 должен определить правила налогообложения добровольных пенсионных фондов, их вкладчиков, участников и выгодоприобретателей.

Это означает, что финансовые условия для добровольных пенсионных накоплений также могут измениться. В то же время окончательные положения зависят от дальнейшего рассмотрения законопроектов в парламенте.

Нужно ли украинцам что-то делать уже сейчас

Пока что новые правила не введены, поэтому непосредственно менять свои пенсионные накопления в связи с этой реформой украинцам не нужно.

Сейчас законопроекты находятся на этапе рассмотрения в парламенте. Если их примут, действующие добровольные пенсионные фонды должны будут перейти на новую модель работы в соответствии с установленными правилами.

Для будущих вкладчиков главное изменение заключается в попытке сделать систему более прозрачной и ужесточить требования к управлению средствами. В то же время сама реформа не означает автоматического увеличения суммы пенсионных накоплений: их размер будет зависеть от взносов, условий фонда и эффективности инвестирования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ пересчитал субсидии для украинцев. В сентябре размер помощи мог измениться из-за обновления данных о доходах домохозяйства и других обстоятельств. Проверить актуальную сумму выплаты можно в личном кабинете Пенсионного фонда.

Также Новини.LIVE сообщали, что крупная покупка может повлиять на право на социальную помощь. Для различных видов выплат действуют свои пороги стоимости операций, которые учитываются при оценке имущественного положения семьи. Для базовой социальной помощи одним из таких порогов является покупка или иная определенная операция на сумму свыше 100 тыс. грн.