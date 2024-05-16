Пенсии в 2024 году — хватит ли средств на выплаты

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицита средств не предусматривается.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, обнародованном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Проект бюджета ПФУ на 2024 год

Согласно проекту, собственные доходы Пенсионного фонда составят 574 миллиарда гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию — 536 миллиарда гривен, поступления из госбюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц — 26,9 миллиарда гривен.

Также средства госбюджета на финансовое обеспечение покрытия пенсионных выплат по программам составят 244,9 миллиарда гривен (для военных пенсий — 243,4 миллиарда гривен). На покрытие дефицита средств ПФУ средств не требуется.

Объем расходов фонда составит 872,2 миллиарда гривен, в том числе 49,9 миллиарда гривен на субсидии и льготы.

"Целью принятия проекта акта является утверждение бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год для осуществления расходов на пенсионные выплаты, выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, трудоспособности, выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа и другие запланированные выплаты", — говорится в сообщении ПФУ.

Финансирование в предыдущие годы

В 2023 году бюджет Пенсионного фонда был наполнен из разных источников финансирования. В общей сложности поступило 777,3 миллиарда гривен. В то же время, объем собственных доходов ПФУ составил 489 миллиардов гривен (в частности, 24,2 миллиарда гривен — госказны единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц).

Средства госбюджета на выплату средств по пенсионным программам, на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда — 249,4 миллиарда гривен, средства на выплату жилищных льгот и субсидий — 35,5 миллиарда гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство утвердило размер минимальных выплат для разных категорий лиц. Пенсии выросли для большого количества людей.

Мы также сообщали, что в 2024 году в Украине стало больше оснований для лишения пенсионных выплат граждан. Известно, в каких случаях выплаты пенсий могут прекращаться по законным основаниям.