Пенсії в Україні — підстав для позбавлення виплат побільшало у 2024 році

Гроші у руках Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році в Україні побільшало підстав для позбавлення пенсійних виплат громадян. Відомо, в яких випадках виплати пенсій можуть припиняти на законних підставах.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

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Підстави для припинення нарахування пенсій у 2024 році

Як пише видання, загалом існує п’ять основних підстав для припинення виплати пенсії, які передбачає закон. Так, нарахування виплат припиняється у наступних випадках:

у разі виявлення факту того, що пенсія була призначена на підставі документів з недостовірними даними;

на період проживання пенсіонера за кордоном;

у разі визнання особи зниклою безвісти;

якщо людина не знімала кошти з картки протягом шести місяців (раніше для фінустанов термін становив один рік);

якщо одержувачі пенсії не пройшли фізичну ідентифікацію у випадках, передбачених законом.

При цьому пенсію можна поновити, звернувшись у будь-який регіональний орган Пенсійного фонду та надавши інформацію для відновлення пенсії.

Припинення виплат пенсіонерам-ВПО

Цьогоріч повернули вимогу про проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), отриманим до 24 лютого 2022 року. Це мали зробити до 31 березня цього року, а загалом відвели дев'ять місяців. Держава хотіла пересвідчитись, що гроші отримують саме тим, кому їх призначили.

Однак таку вимогу виконали тільки 228 тис. пенсіонерів, а в деяких областях ідентифікацію не пройшли близько половини таких осіб. У зв'язку з цим у квітні 2024 року виплату пенсіонерам, які не виконали вимогу з проходження ідентифікації, припинили. Гроші зберігаються на розрахункових рахунках, їх перерахують — тільки-но пенсіонер пройде ідентифікацію.

Додаткові підстави для позбавлення пенсій

Днями Верховна Рада ухвалила проєкт закону №9453, яким усунула низку суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення українців.

Як відомо, Росія та Україна вийшли з угоди між країнами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. Через це громадяни, які частину життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, не мали можливості включати цей час у стаж в Україні. Це іноді позбавляло права на призначення пенсії. Законопроєкт ліквідує ці проблемні питання.

Згідно з ним, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не будуть зараховувати робота на Росію після 2014 року.

Крім того, документ передбачає доповненні переліку підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявами пенсіонерів про припинення виплати пенсії;

якщо осіб визнано безвісно відсутніми або оголошеними померлими у встановленому законом порядку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, парламент ухвалив законопроєкт про внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Тепер будуть враховувати стаж українців, який отримали за кордоном.

Також писали, що українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю або у зв'язку із втратою годувальника.