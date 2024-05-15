Пенсії в Україні — які будуть виплати із зарплатою у 20 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсії більшості громадян доволі низькі через низку причин, зокрема, невеликі заробітні плати. Відомо, на яку суму можна розраховувати у майбутньому за умови отримання зарплатні вище середньої — у 20 тис. гривень.

Відповідні розрахунки оприлюднило видання Oboz.ua.

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За правилами, розмір пенсії в Україні залежить від декількох характеристик.

За інформацією Пенсійного фонду, у середньому заробітна плата українців, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16,83 тис. гривень. Співвідношення заробітної плати 20 тис. гривень до відповідної суми дорівнює 1,18.

Беручи до уваги розмір середньої зарплатні за три роки (13,55 тис. гривень), 35 років стажу та співвідношення 20 тис. гривень до середньої зарплатні, розмір пенсії дорівнюватиме 5,63 тис. гривень.

Розміри пенсій в Україні

У 2024 році працюючі пенсіонери у середньому одержують виплати у розмірі 6 тис. гривень.

Загалом в Україні пенсії виплачують 10,1 млн осіб. Найбільша кількість людей:

2,6 млн осіб — отримують пенсії у розмірі до 3 тис. гривень;

1,7 млн осіб — від тис. до 4 тис. гривень;

1,8 млн — від 4 тис. до 5 тис. гривень.

Більшість українців одержують пенсії у розмірі не вищому за 5 тис. гривень. Водночас, високі пенсії у 10 тис. гривень мають тільки 1,2 млн громадян.

Середня пенсія в країні, за даними Пенсійного фонду, становить 5,74 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачені додаткові виплати у червні 2024 року. Йдеться про надбавку до пенсійної виплати, яку надаватимуть щомісячно громадянам, які досягли певного віку.

Раніше ми писали, що частина громадян можуть отримати дострокові пенсії у 2024 році. Таке право за певних умов надається багатодітним матерям/батькам.