Виплати мінімальної пенсії — які виплати можна отримати зараз

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд України затвердив розмір мінімальних виплат для різних категорій осіб. Розмір пенсії визначається з урахуванням різних факторів.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.

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Як визначається розмір мінімальної виплати

Розмір мінімальної пенсії визначається за допомогою складних критеріїв, які включають вік особи при виході на заслужений відпочинок, попередню заробітну плату та тривалість трудового стажу.

Наприклад, чим старший вік пенсіонера при виході на пенсію, тим вища може бути його пенсія. Також важливим фактором є розмір зарплати, яку отримував громадянин, оскільки від нього залежить частина пенсії, що обчислюється від зарплати. Крім того, кількість набутого стажу має значний вплив на розмір пенсії, бо кожен рік роботи підвищує його. Такі фактори враховуються при розрахунку мінімальної пенсії для громадян.

Щоб вийти на пенсію у 2024 році пенсіонер має отримати:

для виходу на пенсію у 60 років щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Які зараз мінімальні пенсійні виплати

Після індексації у березні, пенсії зросли для значної кількості людей. Мінімальна виплата у розмірі 3 370 гривень, надається якщо:

пенсіонер сягнув 80 років і має щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 – для чоловіків;

особа старше 65 років, не працює і має повний стаж.

При цьому, виплати осіб, що набули повний стаж, залежно від віку змінюються так:

2 980 гривень надається пенсіонерам до 70 років;

3 240 гривень — від 70 до 80 років;

Зараз повним вважається стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

Важливо зазначити, що особи, що мають особливі заслуги перед Україною, отримують інші мінімальні виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсії більшості громадян доволі низькі через низку причин, зокрема, через невеликі заробітні плати. Відомо, на яку суму можна розраховувати у майбутньому за умови отримання зарплатні вище середньої — у 20 тис. гривень.

Ми також писали, що у 2024 році в Україні побільшало підстав для позбавлення пенсійних виплат громадян. Відомо, в яких випадках виплати пенсій можуть припиняти на законних підставах.Вип