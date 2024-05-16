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ПФУ оцінив, чи вистачить фінансів на пенсії у 2024 році

16 травня 2024 15:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у 2024 році — чи вистачить коштів на виплати
Люди літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Пенсійний фонд України (ПФУ) розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, який оприлюднили на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Проєкт бюджету ПФУ на 2024 рік

Відповідно до проєкту, власні доходи Пенсійного фонду становитимуть 574 мільярди гривень, зокрема, за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням — 536 мільярда гривень, надходження з держбюджету єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб — 26,9 мільярда гривень.

Також кошти держбюджету на фінансове забезпечення покриття пенсійних виплат за програмами становитимуть 244,9 мільярда гривень (для військових пенсій — 243,4 мільярда гривень). На покриття дефіциту коштів ПФУ коштів не потрібно.

Загалом обсяг видатків фонду становитиме 872,2 мільярда гривень, зокрема 49,9 мільярда гривень на субсидії та пільги.

"Метою прийняття проєкту акта є затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік для здійснення видатків на пенсійні виплати, виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та інші заплановані виплати", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Фінансування у попередні роки

У 2023 році бюджет Пенсійного фонду було наповнено з різних джерел фінансування. Загалом надійшло 777,3 мільярда гривень. Водночас обсяг власних доходів ПФУ становив 489 мільярдів гривень (зокрема, 24,2 мільярда гривень — держказни єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб).

Кошти держбюджету на виплату коштів за пенсійними програмами, на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду - 249,4 мільярда гривень, кошти на виплату житлових пільг та субсидій — 35,5 мільярда гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в України уряд затвердив розмір мінімальних виплат для різних категорій осіб. Пенсії зросли для значної кількості людей.

Ми також повідомляли, що у 2024 році в Україні побільшало підстав для позбавлення пенсійних виплат громадян. Відомо, в яких випадках виплати пенсій можуть припиняти на законних підставах.

держбюджет
виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери

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