Пенсії у 2024 році — чи вистачить коштів на виплати

ПФУ оцінив, чи вистачить фінансів на пенсії у 2024 році
Пенсійний фонд України (ПФУ) розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.
Про це йдеться у проєкті постанови уряду, який оприлюднили на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).
Проєкт бюджету ПФУ на 2024 рік
Відповідно до проєкту, власні доходи Пенсійного фонду становитимуть 574 мільярди гривень, зокрема, за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням — 536 мільярда гривень, надходження з держбюджету єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб — 26,9 мільярда гривень.
Також кошти держбюджету на фінансове забезпечення покриття пенсійних виплат за програмами становитимуть 244,9 мільярда гривень (для військових пенсій — 243,4 мільярда гривень). На покриття дефіциту коштів ПФУ коштів не потрібно.
Загалом обсяг видатків фонду становитиме 872,2 мільярда гривень, зокрема 49,9 мільярда гривень на субсидії та пільги.
"Метою прийняття проєкту акта є затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік для здійснення видатків на пенсійні виплати, виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та інші заплановані виплати", — йдеться у повідомленні ПФУ.
Фінансування у попередні роки
У 2023 році бюджет Пенсійного фонду було наповнено з різних джерел фінансування. Загалом надійшло 777,3 мільярда гривень. Водночас обсяг власних доходів ПФУ становив 489 мільярдів гривень (зокрема, 24,2 мільярда гривень — держказни єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб).
Кошти держбюджету на виплату коштів за пенсійними програмами, на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду - 249,4 мільярда гривень, кошти на виплату житлових пільг та субсидій — 35,5 мільярда гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в України уряд затвердив розмір мінімальних виплат для різних категорій осіб. Пенсії зросли для значної кількості людей.
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