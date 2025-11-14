Выплаты от Германии — кто получит денежную помощь от Sign of Hope

Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

Жители одного из регионов, который регулярно подвергается обстрелам РФ, смогут получить денежную помощь от гуманитарной организации "Sign of Hope". Средства предусмотрены для тех, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Института развития города Запорожья в социальной сети Facebook.

Подробнее о денежной помощи от Sign of Hope

По обнародованной информации, речь идет об оказании поддержки жителям, пострадавшим от российской агрессии в Запорожской области. Средства предоставят в рамках программы "Cash-for-shelter" для тех владельцев квартир (домов), чье жилье было разрушено или повреждено в течение последних недель.

Согласно ей, предусматривается выплата денежной помощи на аренду и коммунальные услуги сроком на три месяца. Такая поддержка рассчитана на то, чтобы за это время пострадавшие смогли сосредоточиться на поиске долгосрочного жилья.

Реализует соответствующую программу немецкая гуманитарная организация "Hoffnungszeichen/Sign of Hope e.V." при поддержке German Humanitarian Assistance. Гуманитарный партнер Запорожья уже несколько лет оказывает помощь украинцам.

"Sign of Hope — надежный гуманитарный партнер Запорожья, который уже много лет помогает людям, пострадавшим от войны, предоставляя приют, финансовую и психологическую поддержку", — говорится в сообщении.

Кто сможет получить помощь и контакты

Приобщиться к программе помощи от Sign of Hope смогут жители Запорожской области при наличии таких критериев уязвимости:

Домохозяйства, состоящие из граждан пожилого возраста (более 65 лет); Семьи с лицами с инвалидностью первой-второй группы; Домохозяйства с тремя и более несовершеннолетними детьми (до 16 лет); Одинокие родители с детьми до 10 лет; Семьи с женщинами в период беременности и кормления младенцев.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам телефонов: +380 97 758 38 16, +380 97 927 13 23.

