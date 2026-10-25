Пенсионные доплаты: кому из украинцев обещают начислить 2 878 грн
В Украине некоторые граждане имеют право на начисление различных надбавок и доплат к базовому уровню пенсии. Часть из них зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В связи с этим, начиная с 1 января 2027 года, некоторые доплаты могут увеличиться, если парламентарии поддержат повышение соответствующего показателя.
О том, кому с нового года могут начать доплачивать к пенсии 2 878 грн ежемесячно, рассказывают Новини.LIVE.
У кого может увеличиться ежемесячная доплата с 1 января 2027 года
В проекте закона "О Государственном бюджете на 2027 год" правительство заложило определенное повышение прожиточного минимума для лиц нетрудоспособного возраста. Это означает, что некоторые финансовые надбавки для пенсионеров могут увеличиться.
К этому показателю, в частности, привязана ежемесячная доплата для граждан из зон отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Сейчас она начисляется в размере, равном прожиточному минимуму для нетрудоспособных людей, — 2 595 грн.
Правом на соответствующие выплаты наделены только следующие категории лиц:
- Те, кто жил/работал в таких районах на момент аварии 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года;
- Кто имеет официальный статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.
Кому не предусмотрена доплата к пенсии
Ежемесячные надбавки не смогут получать те граждане, которые после трагедии покинули загрязненные территории, а затем вернулись. Также они не предусмотрены для тех, кто зарегистрировался или начал проживать в соответствующих районах после аварии.
В случае выезда пенсионера из зоны отселения или устройства на работу за ее пределами начисление выплаты должно прекращаться автоматически. Контроль осуществляется через государственные реестры, в частности:
- Единый демографический реестр;
- Реестр социального страхования.
Как может измениться доплата в связи с аварией на ЧАЭС
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных вырос с 2 361 до 2 595 грн, поэтому размер доплаты начисляется в повышенном размере.
В то же время с 2027 года ожидается увеличение уровня соответствующего показателя до 2 878 грн, согласно данным проекта закона "О Государственном бюджете".
Учитывая это, если народные избранники поддержат соответствующую инициативу, то надбавка к пенсии граждан из зон отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) повысится до 2 878 грн.
По информации правительства, в этом году на загрязненных территориях проживают примерно 105,2 тысячи пенсионеров.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что благодаря пенсионному калькулятору граждане могут сориентироваться, какая будет приблизительная сумма выплаты в случае выхода на "заслуженный отдых". Пенсия по возрасту зависит от индивидуальных данных. В частности, если у женщины зарплата составляет 23 000 грн и есть 33 года стажа, то пенсия составит 8 368 грн без доплат и надбавок.
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