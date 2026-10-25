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Главная Финансы Пенсионные доплаты: кому из украинцев обещают начислить 2 878 грн

Пенсионные доплаты: кому из украинцев обещают начислить 2 878 грн

Ua ru
25 октября 2026 06:10
Пенсии могут увеличиться: кому из украинцев предусмотрена доплата в размере 2 878 грн Новини.LIVE
Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право на начисление различных надбавок и доплат к базовому уровню пенсии. Часть из них зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В связи с этим, начиная с 1 января 2027 года, некоторые доплаты могут увеличиться, если парламентарии поддержат повышение соответствующего показателя.

О том, кому с нового года могут начать доплачивать к пенсии 2 878 грн ежемесячно, рассказывают Новини.LIVE.

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У кого может увеличиться ежемесячная доплата с 1 января 2027 года

В проекте закона "О Государственном бюджете на 2027 год" правительство заложило определенное повышение прожиточного минимума для лиц нетрудоспособного возраста. Это означает, что некоторые финансовые надбавки для пенсионеров могут увеличиться.

К этому показателю, в частности, привязана ежемесячная доплата для граждан из зон отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Сейчас она начисляется в размере, равном прожиточному минимуму для нетрудоспособных людей, — 2 595 грн.

Правом на соответствующие выплаты наделены только следующие категории лиц:

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  1. Те, кто жил/работал в таких районах на момент аварии 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года;
  2. Кто имеет официальный статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Кому не предусмотрена доплата к пенсии

Ежемесячные надбавки не смогут получать те граждане, которые после трагедии покинули загрязненные территории, а затем вернулись. Также они не предусмотрены для тех, кто зарегистрировался или начал проживать в соответствующих районах после аварии.

В случае выезда пенсионера из зоны отселения или устройства на работу за ее пределами начисление выплаты должно прекращаться автоматически. Контроль осуществляется через государственные реестры, в частности:

  • Единый демографический реестр;
  • Реестр социального страхования.

Как может измениться доплата в связи с аварией на ЧАЭС

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных вырос с 2 361 до 2 595 грн, поэтому размер доплаты начисляется в повышенном размере.

В то же время с 2027 года ожидается увеличение уровня соответствующего показателя до 2 878 грн, согласно данным проекта закона "О Государственном бюджете".

Учитывая это, если народные избранники поддержат соответствующую инициативу, то надбавка к пенсии граждан из зон отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) повысится до 2 878 грн.

По информации правительства, в этом году на загрязненных территориях проживают примерно 105,2 тысячи пенсионеров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что благодаря пенсионному калькулятору граждане могут сориентироваться, какая будет приблизительная сумма выплаты в случае выхода на "заслуженный отдых". Пенсия по возрасту зависит от индивидуальных данных. В частности, если у женщины зарплата составляет 23 000 грн и есть 33 года стажа, то пенсия составит 8 368 грн без доплат и надбавок.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто из украинцев получит максимальные пенсии в октябре. ПФУ предоставляет такие выплаты тем, кто на протяжении жизни выполнял особую работу. В частности, речь идет о сотрудниках силовых органов и работниках государственных органов. Максимальные выплаты могут достигать 26 000 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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