Чоловік похилого віку рахує гроші. Фото: УНІАН

Українці, які досягли пенсійного віку, можуть втратити частину належних виплат, якщо запізняться з поданням заяви до Пенсійного фонду України. Законодавство передбачає тримісячний строк, від якого залежить дата призначення пенсії за віком. Водночас для окремих громадян, які проживають або проживали на територіях бойових дій чи тимчасової окупації, діють спеціальні правила.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Чому важливо оформити пенсію протягом 90 днів

Пенсійний фонд України нагадує: якщо людина звертається за призначенням пенсії за віком не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, виплати призначають із дня, наступного за днем досягнення відповідного віку.

Якщо ж цей строк минув, пенсію за загальним правилом призначають із дня звернення. Через це людина може не отримати гроші за попередні місяці, протягом яких уже мала право на пенсію.

Наприклад, якщо громадянин набув право на пенсію в січні, але подав заяву лише в липні, виплати за період до звернення за загальним правилом не нараховуватимуть.

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Водночас ідеться не про штраф чи скорочення вже призначеної пенсії. Наслідок полягає в тому, що дата початку виплат залежить від того, коли людина звернулася до ПФУ.

Який страховий стаж потрібен для пенсії у 2026 році

Вік виходу на пенсію залежить від кількості років страхового стажу. У 2026 році діють такі вимоги:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років страхового стажу.

Якщо людина не має необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 років, право на виплати може виникнути пізніше — у 63 або 65 років, залежно від кількості набутого страхового стажу.

Тому перед поданням заяви варто перевірити відомості про трудову діяльність в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо частина стажу не відображається, потрібно підготувати документи, які підтверджують відповідні періоди роботи.

Кого стосуються винятки через війну

Для окремих українців, які проживають або проживали на територіях бойових дій чи тимчасової окупації, діє спеціальний порядок призначення пенсій. Його передбачає Закон України № 2981-IX, який набрав чинності 15 квітня 2023 року.

Ці правила застосовують у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Вони стосуються людей, які проживають або проживали на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, або на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Водночас є важлива умова: передбачений законом строк звернення за відповідною пенсією не повинен був сплинути станом на 24 лютого 2022 року. Тому сам факт проживання на території бойових дій чи окупації ще не означає автоматичного застосування спеціального порядку.

За виконання встановлених законом умов пенсію призначають із дати виникнення права на неї, а не з дня фактичного звернення до Пенсійного фонду. Це стосується таких виплат:

Пенсія за віком — із дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності — із дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — із дня, наступного за днем смерті годувальника.

Пенсія за вислугу років — із дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Для розрахунку пенсії цим громадянам також застосовують спеціальні правила визначення заробітної плати та страхового стажу. Зокрема, заробіток обчислюють із використанням показника середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року призначення пенсії. Страховий стаж і заробітну плату враховують по місяць, що передує місяцю набуття права на пенсію.

Крім того, люди, яким у період із 24 лютого 2022 року до набрання чинності Законом № 2981-IX пенсію призначили з дня звернення, за певних умов можуть звернутися щодо перегляду виплат із застосуванням нових правил.

Коли можна подати документи на пенсію

Звернутися за призначенням пенсії за віком дозволяється не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Це дає змогу заздалегідь підготувати документи та перевірити, чи відповідає людина вимогам щодо страхового стажу.

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення зазвичай потрібні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудова книжка або інші документи, які підтверджують страховий стаж, якщо відповідних відомостей немає в електронному реєстрі; додаткові документи залежно від обставин, наприклад свідоцтво про зміну прізвища.

Під час подання заяви онлайн необхідно авторизуватися на порталі ПФУ, заповнити форму, додати скановані копії документів і підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Якщо частини документів не вистачає, Пенсійний фонд повідомляє, що потрібно надати додатково. Якщо необхідні документи подати протягом трьох місяців від дня отримання відповідного повідомлення, датою звернення може вважатися день первинного подання заяви.

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