Удостоверение участника боевых действий. Фото: Минобороны

С 1 января 2027 года пенсионная надбавка для участников боевых действий может увеличиться с 648,75 до 719,50 гривны в месяц. Такой перерасчет предусмотрен в случае утверждения нового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, заложенного в проекте государственного бюджета. Соответственно, ежемесячная доплата увеличится на 70,75 гривны.

Об этом сообщили на национальном медиапортале "Ветеран", передают Новини.LIVE.

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Как изменится пенсионная надбавка для участников боевых действий в 2027 году

Участникам боевых действий предусмотрено повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это установлено статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому ежемесячная надбавка равна 648,75 гривны.

В то же время в проекте государственного бюджета на 2027 год предлагается увеличить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц до 2 878 гривен. Если этот показатель будет утвержден, пенсионная доплата для УБД составит 719,50 гривны в месяц.

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Таким образом, размер ежемесячной надбавки может увеличиться на 70,75 гривны. За 12 месяцев это даст дополнительные 849 гривен по сравнению с нынешним размером надбавки.

Важно, что по состоянию на октябрь 2026 года указанные показатели на следующий год предусмотрены проектом бюджета. Окончательные суммы будут зависеть от принятого закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год.

Кто имеет право на повышение пенсии

Ежемесячная надбавка предусмотрена для граждан, имеющих официальный статус участника боевых действий и получающих пенсию или иную предусмотренную законом выплату вместо нее.

Право на такое повышение имеют ветераны, завершившие военную службу, а также другие пенсионеры со статусом УБД. Решающим фактором является наличие соответствующего статуса и права на пенсионное обеспечение, а не конкретный год участия в боевых действиях.

Надбавку начисляют дополнительно к основной пенсии. Она является отдельной гарантией социальной защиты и не тождественна другим выплатам для ветеранов, в частности ежегодной разовой помощи ко Дню Независимости Украины.

Нужно ли подавать заявление в Пенсионный фонд

Если Пенсионный фонд Украины уже располагает необходимыми сведениями о статусе участника боевых действий и надбавка назначена, перерасчет в связи с изменением прожиточного минимума должен произойти без повторного обращения.

Если же надбавка к пенсии не установлена или человек недавно получил статус УБД, необходимо обратиться в Пенсионный фонд для оформления выплаты.

Для подтверждения права на надбавку могут понадобиться паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, пенсионное удостоверение и документ, подтверждающий статус участника боевых действий.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться его электронным порталом.

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