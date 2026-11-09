Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года пожилые граждане смогут получить дополнительные надбавки в размере от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии), или от 908 до 1038 грн. Такие надбавки Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставит тем, кто имеет определенные заслуги перед родиной.

О том, при каких условиях будут выплачиваться дополнительные пособия, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кому ПФУ начислит доплаты к пенсиям в ноябре

Как сообщили в Пенсионном фонде, специальные надбавки к пенсиям предусмотрены для многодетных матерей или отцов, воспитавших от пяти детей как минимум до шестилетнего возраста. Также такое право имеют матери и отцы, воспитавшие усыновленных детей.

Соответствующий вопрос регулирует закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Такие надбавки могут оформить граждане, получающие:

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Пенсии по возрасту;

Пенсии по инвалидности;

Пенсии в связи с потерей кормильца;

Пенсии за выслугу лет.

Как определяют размеры доплат к пенсиям

Суммы дополнительных начислений зависят от количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, утвержденного по состоянию на начало 2026 года. Доплата предоставляется в определенной доле от этого показателя. В этом году прожиточный минимум составляет 2 595 грн.

Утверждены следующие проценты доплат от прожиточного минимума:

Пять детей — 35% (908 грн);

Шесть детей — 36% (934 грн);

Семь детей — 37% (960 грн);

Восемь детей — 38 % (986 грн);

Девять детей — 39% (1012 грн);

Десять и более — 40% (1038 грн).

Если получатель выплат умрет, то часть доплаты будет назначена родственникам в размере от 70% до 90%.

Выплаты могут ежегодно меняться в зависимости от решений правительства о пересмотре размера соответствующего показателя.

Как оформить доплаты и какие документы необходимы

Для того чтобы начать получать дополнительные выплаты к пенсии, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать:

заявление о назначении пенсии за особые заслуги;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о браке (если изменилась фамилия);

трудовую книжку, документы о стаже;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому заблокируют пенсионные выплаты с 1 января 2027 года. В частности, речь идет о гражданах, выехавших за пределы страны. Узнать о необходимости прохождения идентификации можно в личном кабинете на сайте или в приложении ПФУ. Подтвердить свою личность для сохранения пенсий можно дистанционно через сервис "Дія.Підпис".

Еще Новини.LIVE писали о том, кому ПФУ предоставит повышенную пенсионную выплату в размере 18 900 грн в ноябре. Такие начисления гарантируются отдельной категории граждан в рамках законодательства. Речь идет о праве на льготную пенсию, которая также обеспечит возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.