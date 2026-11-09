ПФУ начислит к пенсиям от 908 до 1038 грн в ноябре: условия
В ноябре 2026 года пожилые граждане смогут получить дополнительные надбавки в размере от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии), или от 908 до 1038 грн. Такие надбавки Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставит тем, кто имеет определенные заслуги перед родиной.
О том, при каких условиях будут выплачиваться дополнительные пособия, сообщает портал Новини.LIVE.
Кому ПФУ начислит доплаты к пенсиям в ноябре
Как сообщили в Пенсионном фонде, специальные надбавки к пенсиям предусмотрены для многодетных матерей или отцов, воспитавших от пяти детей как минимум до шестилетнего возраста. Также такое право имеют матери и отцы, воспитавшие усыновленных детей.
Соответствующий вопрос регулирует закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Такие надбавки могут оформить граждане, получающие:
- Пенсии по возрасту;
- Пенсии по инвалидности;
- Пенсии в связи с потерей кормильца;
- Пенсии за выслугу лет.
Как определяют размеры доплат к пенсиям
Суммы дополнительных начислений зависят от количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, утвержденного по состоянию на начало 2026 года. Доплата предоставляется в определенной доле от этого показателя. В этом году прожиточный минимум составляет 2 595 грн.
Утверждены следующие проценты доплат от прожиточного минимума:
- Пять детей — 35% (908 грн);
- Шесть детей — 36% (934 грн);
- Семь детей — 37% (960 грн);
- Восемь детей — 38 % (986 грн);
- Девять детей — 39% (1012 грн);
- Десять и более — 40% (1038 грн).
Если получатель выплат умрет, то часть доплаты будет назначена родственникам в размере от 70% до 90%.
Выплаты могут ежегодно меняться в зависимости от решений правительства о пересмотре размера соответствующего показателя.
Как оформить доплаты и какие документы необходимы
Для того чтобы начать получать дополнительные выплаты к пенсии, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать:
- заявление о назначении пенсии за особые заслуги;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- свидетельство о браке (если изменилась фамилия);
- трудовую книжку, документы о стаже;
- свидетельства о рождении детей;
- паспорта детей.
Ранее Новини.LIVE сообщали, кому заблокируют пенсионные выплаты с 1 января 2027 года. В частности, речь идет о гражданах, выехавших за пределы страны. Узнать о необходимости прохождения идентификации можно в личном кабинете на сайте или в приложении ПФУ. Подтвердить свою личность для сохранения пенсий можно дистанционно через сервис "Дія.Підпис".
Еще Новини.LIVE писали о том, кому ПФУ предоставит повышенную пенсионную выплату в размере 18 900 грн в ноябре. Такие начисления гарантируются отдельной категории граждан в рамках законодательства. Речь идет о праве на льготную пенсию, которая также обеспечит возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.