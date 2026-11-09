Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року громадяни похилого віку зможуть отримати додаткові доплати у розмірі від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії), або від 908 до 1038 грн. Такі надбавки Пенсійний фонд України (ПФУ) надасть для тих, хто має певні заслуги перед батьківщиною.

Про те, за яких умов надійдуть додаткові виплати, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кому ПФУ нарахує доплати до пенсій у листопаді

Як повідомили у Пенсійному фонді, спеціальні надбавки до пенсій передбачені для багатодітних матерів чи батьків, які виховали від п’яти дітей мінімально до шестирічного віку. Також таке право мають матері та батьки, які виховали усиновлених дітей.

Відповідне питання регулює закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Такі надбавки можуть отримати громадяни, які отримують:

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Пенсії за віком;

Пенсії з інвалідності;

Пенсії через втрату годувальника;

Пенсії за вислугу років.

Як визначають розміри доплат до пенсій

Суми додаткових нарахувань залежать від кількості вихованих дітей та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, затвердженого станом на початок 2026 року. Доплата надається у певній частці від цього показника. Цьогоріч прожитковий мінімум становить 2 595 грн.

Затверджені такі відсотки доплат від прожиткового мінімуму:

П’ятеро дітей — 35% (908 грн);

Шестеро дітей — 36% (934 грн);

Семеро дітей — 37% (960 грн);

Восьмеро дітей — 38% (986 грн);

Дев'ятеро дітей — 39% (1012 грн);

Десятеро і більше — 40% (1038 грн).

Якщо отримувач виплат помре, то частину доплати призначать для рідних від 70% до 90%.

Виплати можуть щороку змінюватись залежно від рішень уряду щодо перегляду розміру відповідного показника.

Як оформити доплати та які потрібні документи

Для того, щоб почати отримувати додаткові виплати до пенсії, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати:

заяву на призначення пенсії за особливі заслуги;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб (якщо змінилось прізвище);

трудову книжку, документи про стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому заблокують пенсійні виплати з 1 січня 2027 року. Зокрема, йдеться про громадян, які виїхали за межі країни. Дізнатися про необхідність проходження ідентифікації можна в особистому кабінеті на сайті чи застосунку ПФУ. Підтвердити свою особу для збереження пенсій можна дистанційно через сервіс "Дія.Підпис".

Ще Новини.LIVE писали про те, кому ПФУ надасть підвищену пенсійну виплату у розмірі 18 900 грн у листопаді. Такі нарахування гарантують окремій категорії громадян у рамках законодавства. Йдеться про право на пільгову пенсію, що гарантуватиме також можливість раннього виходу на заслужений відпочинок.