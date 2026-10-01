Пенсия под угрозой: можно ли подтвердить стаж, если в трудовой книжке нет записей

Пожилые мужчина и женщина. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может не зачесть страховой стаж при оформлении выплат из-за ошибок в трудовых книжках, отсутствия данных в реестрах, утраты документов или ликвидации предприятия. Однако это не означает, что периоды работы утрачены, ведь наличие стажа можно доказать иным способом.

О том, как можно подтвердить периоды работы, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие причины неучета стажа для пенсии

Ситуации, когда Пенсионный фонд не учел страховой стаж, часто возникают перед оформлением пенсии, когда человека уже ставят перед фактом утраченных лет стажа.

В основном это может произойти из-за:

отсутствия в трудовой книжке соответствующих записей об определенных периодах работы;

неправильных или неточных записей;

отсутствия данных в Реестре застрахованных лиц.

Иногда сложность обусловлена ликвидацией предприятия и невозможностью получить подтверждающие документы у бывшего работодателя.

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В частности, ошибки в трудовой книжке могут касаться фамилии, даты, названия компании или записей о приеме на работу или увольнении. Все неточности лучше выявить заранее.

Как провести проверку, какие периоды работы не учтены

Для начала необходимо сравнить информацию из ПФУ и собственные документы. В частности, в выписке из Реестра застрахованных лиц указаны данные о накопленном стаже по месяцам. Получить ее можно в личном электронном кабинете.

Также стоит проверить не только стаж, но и полноту документов для оформления пенсионного обеспечения по возрасту до их подачи.

Какие документы могут подтвердить стаж

Отсутствие надлежащих записей в трудовой книжке не всегда ставит точку в вопросе страхового стажа.

Согласно постановлению правительства "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней" № 637, предусмотрены альтернативные варианты подтверждения стажа. Среди возможных доказательств могут быть:

справки предприятия/правопреемника;

архивные справки/выписки;

личные счета;

данные о выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры/соглашения;

другие документы с информацией о периодах работы.

Поэтому для подтверждения стажа следует прилагать как трудовую книжку, так и все возможные подтверждения конкретных периодов работы.

Также можно использовать удостоверения, характеристики и членские билеты профсоюзов.

Как получить архивную справку о периоде работы

Если окажется, что работодатели сделали неправильные или неточные записи, для исправления можно обратиться на предприятие. В случае его ликвидации запись может исправить правопреемник. Если записей нет вовсе, то нужно документально подтвердить факт и время работы.

В частности, если предприятие не может предоставить информацию, необходимо выяснить, в какое архивное учреждение были переданы документы. Именно архивные справки в случае ликвидации компании могут стать одним из фактом, подтверждающих время работы.

В запросе нужно точно указать информацию, которая поможет найти документы:

название предприятия;

период работы;

другие известные сведения.

Справки с предприятий, от правопреемников или архивных учреждений должны основываться на первичной документации, на основании которой они были выданы. Поэтому важно не просто получить справку, но и увидеть документы, в которых указаны эти данные.

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