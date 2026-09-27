Пенсии вырастут: кто срочно должен обратиться за доплатой 2 590 грн

Пожилой мужчина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE.

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) расширит круг лиц с особым статусом, которым гарантируется ежемесячная дополнительная выплата к основной пенсии в рамках новой правительственной инициативы. У граждан есть несколько дней, чтобы подать информацию во временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА) для получения 2 590 грн.

О том, кого касается это требование, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может оформить доплату к пенсии в сентябре

Согласно инициативе правительства, речь идет о начислении доплаты бывшим жителям территорий, считающихся радиационно загрязненными зонами безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, которые по разным причинам не имели документального подтверждения.

В рамках экспериментального проекта, который завершится 30 сентября текущего года, необходимо подать утерянную информацию в реестры территориальных громад. Специальные комиссии уполномочены подтвердить факты проживания на соответствующих территориях, даже если ранее таких данных не было в государственных реестрах и официальных документах.

Восстановление информации и получение выплат возможно при следующих условиях:

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В случае утери документов (паспорта гражданина); Если по неизвестным причинам отсутствовали/исчезли данные из Единого государственного демографического реестра; В случае отсутствия информации в Государственной миграционной службе.

Граждане должны подтвердить право на назначение надбавок к пенсиям в случае смены адреса проживания/совместного проживания с родителями.

Как отметили в Кабмине, государство обязано гарантировать право на предоставление дополнительных ежемесячных начислений к пенсии населению, которое из-за бюрократических препятствий не может им воспользоваться, если они проживали на территориях, считающихся радиационно загрязненными зонами безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, в следующий период:

по состоянию на 26 апреля 1986 года;

до 1 января 1993 года.

В правительстве считают, что таким образом будет восстановлена справедливость, поскольку часть пожилых граждан со статусом пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции теряют часть дохода, не получая законных выплат.

Какие предусмотренные суммы доплат и как оформить

Право на назначение доплат закреплено в законе "О госбюджете-2026". Суммы дополнительных выплат привязаны к уровню прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году размер доплаты к пенсиям граждан, проживавших на радиационно загрязненных территориях, составляет 2 595 грн.

Согласно инициативе, для оформления соответствующих надбавок гражданам необходимо до конца сентября обратиться к специалистам временных комиссий, созданных при областных военных администрациях. Они должны внести эти данные в госреестры территориальных громад.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие пенсионные начисления предусмотрены для тех, кому 65+. Речь идет о гарантированных надбавках к выплатам, если базовая сумма не дотягивает до определенного уровня. Важно иметь достаточный стаж, накопленный за все время трудовой деятельности. В частности, известно, в каких случаях гарантируется сумма в размере 4 213 грн.

Еще Новини.LIVE писали, кому предусмотрена доплата в размере 50% от уровня минимальной пенсии в сентябре этого года. Такое право имеют бывшие военнослужащие, если они содержат нетрудоспособных родственников. В то же время обычным гражданам при аналогичных обстоятельствах (содержание несовершеннолетних) назначается лишь 150 грн.