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Главная Финансы Пенсия 10 000 грн: сколько надо зарабатывать и какой нужен стаж

Пенсия 10 000 грн: сколько надо зарабатывать и какой нужен стаж

Ua ru
28 сентября 2026 06:10
Пенсия в Украине от 10 000 грн: какими должны быть стаж и доход в 2026 году
Пожилая женщина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE.

В Украине граждане могут претендовать на назначение пенсии исключительно при соблюдении требований пенсионного законодательства. Гарантировать высокие выплаты могут значительный стаж официальной трудовой деятельности и достойная заработная плата. В частности, известно, какой страховой стаж и доход необходимы, чтобы рассчитывать на пенсионную выплату в размере 10 000 грн в 2026 году.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие правила и требования действуют для пенсии в 2026 году

Согласно действующим нормам законодательства, ПФУ может назначать пенсию по возрасту тем, кто выполнит основное требование относительно количества страхового стажа. В то же время ключевую роль в размере выплаты на заслуженном отдыхе играет официальный доход, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд на протяжении всего трудового пути. Именно поэтому сумма выплаты у каждого будет индивидуальной.

В частности, для того чтобы иметь право выйти на пенсию в 60 лет, необходимо накопить достаточное количество стажа. В целом в 2026 году правила следующие:

  1. Для выхода на пенсию в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
  2. Для выхода на пенсию в 63 года — от 23 лет страхового стажа;
  3. Для выхода на пенсию в 65 лет — минимум 15 лет страхового стажа.

Какая формула расчета предусмотрена для будущей пенсии

Расчет денежных сумм пенсии основывается на следующей формуле:

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Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

  • ЗП — средняя зарплата за последние три года до выхода на пенсию;
  • КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;
  • КС — коэффициент страхового стажа.

Сколько нужно зарабатывать и иметь стажа для пенсии 10 000 грн

Узнать ориентировочный размер будущей пенсионной выплаты можно, зная основные показатели по возрасту, страховому стажу и уровню официальной заработной платы. Благодаря пенсионному калькулятору граждане могут получить информацию о том, какой может быть примерная сумма выплаты на "заслуженном отдыхе".

В частности, в 2026 году для того, чтобы гражданин мог рассчитывать на пенсию в размере 10 000 грн, необходимо иметь довольно значительную официальную зарплату. В частности, мужчине, планирующему оформить пенсию по возрасту по общим правилам в 60 лет, необходимо иметь:

  • Не менее 33 лет общего страхового стажа;
  • Официальный доход на уровне 27 700 грн.
пенсії 2026
Расчет. Источник: cost.ua/pension

Речь идет о приблизительной сумме выплаты, поскольку окончательный результат может измениться из-за того, что нормы законодательства предусматривают, в зависимости от обстоятельств, ряд надбавок и доплат. В частности, в настоящее время пенсионерам выплачиваются надбавки "по возрасту", ежемесячные выплаты за особые заслуги (от 23% до 35%), за статус "ветеран войны" или "почетный донор".

Также предоставляются доплаты тем, кто имеет сверхурочный стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет). Сумма составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год, однако не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в размере 25,95 грн. В частности, за 10 лет стажа сверх нормы доплатят 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд назначает доплату в размере 35% от прожиточного минимума для одиноких родителей в случае воспитания от пяти детей до шестилетнего возраста. Такое может произойти в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Речь идет о праве на пенсию за особые заслуги. Также учитываются усыновленные дети.

Еще Новини.LIVE писали о том, на каких основаниях Пенсионный фонд может назначить пожизненные пенсии. Такие выплаты зависят от многих факторов. Их назначают, в частности, при достижении пенсионного возраста, при достаточном стаже, наличии инвалидности или особых условиях службы/деятельности.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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