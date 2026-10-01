Пенсія під загрозою: чи можна підтвердити стаж, якщо немає записів у трудовій книжці

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) може не зарахувати страховий стаж під час оформлення виплат через помилки в трудових книжах, відсутність даних у реєстрах, втрачені документи чи ліквідацію підприємства. Однак це не означає, що періоди роботи втрачені, адже можна довести наявність стажу іншим чином.

Про те, як можна підтвердити періоди роботи, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які причини незарахування стажу для пенсії

Ситуації, коли Пенсійни фонд не врахував страховий стаж, часто виявляються перед оформленням пенсії, коли людину вже ставлять перед фактом втрачених років стажу.

В основному таке може статися через:

відсутність у трудовій книжці відповідних записів про певні періоди роботи;

через неправильні чи неточні записи;

відсутність даних у Реєстрі застрахованих осіб.

Іноді складність продиктована ліквідацією підприємства та неможливістю отримати підтверджувальні документи у колишнього роботодавця.

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Зокрема, помилки у трудовій книжці можуть стосуватися прізвища, дати, назви компанії або записів про прийняття чи звільнення. Всі неточності краще виявити заздалегідь.

Як здійснити перевірку, які періоди роботи не враховані

Для початку необхідно порівняти інформацію з ПФУ та власними документами. Зокрема, у витязі з Реєстру застрахованих осіб вказані дані про отриманий стаж щомісячно. Отримати його можна в особистому електронному кабінеті.

Також варто перевірити не лише стаж, а й повноту документів для оформлення пенсійного забезпечення за віком до їх подання.

Які документи можуть підтвердити стаж

Відсутність належних записів у трудовій книжці не завжди ставить крапку в питанні страхового стажу.

Згідно з постановою уряду "Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" №637, передбачаються альтернативні варіанти підтвердження стажу. З-поміж можливих доказів можуть бути:

довідки підприємства/правонаступника;

архівні довідки/виписки;

особові рахунки;

дані на видачу заробітної плати;

письмові трудові договори/угоди;

інші документи з інформацією про періоди роботи.

Тому для підтвердження стажу варто долучати як трудову книжку, так і всі можливі підтвердження конкретних періодів роботи.

Також можна використовувати посвідчення, характеристики та членські квитки профспілок.

Як отримати архівну довідку про період роботи

Якщо виявиться, що неправильні або неточні записи зробили роботодавці, для виправлення можна звернутися на підприємство. У разі його ліквідації запис може виправляти правонаступник. Якщо записів немає зовсім, то треба документально підтвердити факт і час роботи.

Зокрема, якщо підприємство не може надати інформацію, то необхідно з'ясувати, до якої архівної установи передали документи. Саме архівні довідки у разі ліквідації компанії можуть стати одним із документів для підтвердження часу роботи.

У запиті потрібно точно вказати інформацію, що допоможе знайти документи:

назву підприємства;

період роботи;

інші відомі відомості.

Довідки з підприємств, від правонаступників або архівних установ повинні спиратися на первинну документацію, на підставі яких їх видали. Тому важливо не просто отримати довідку, а й побачити документи, де вказані дані.

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