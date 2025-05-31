Пенсии авансом — кто в Украине может получить выплаты за полгода

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры могут воспользоваться законным правом на выплату Пенсионным фондом Украины (ПФУ) средств за полгода вперед. Такая возможность доступна при определенных жизненных обстоятельствах.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дій".

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Когда ПФУ обязан выплатить пенсии авансом

В соответствии со статьей т. 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начисление гражданам пенсий за шесть месяцев вперед предоставляется в случае выезда граждан в другую страну на постоянное проживание.

Выплата средств в случае решения пенсионера выехать навсегда за границу должна произойти через месяц после снятия с учета по постоянному месту жительства. ПФУ обязан перечислить шестикратную сумму пенсии на банковский счет заявителя.

"Пенсионерам, которые выезжают на постоянное место жительства за границу пенсия по их заявлению может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания", — отмечают на портале.

Учитывая это, на такой размер пенсионной выплаты имеют право абсолютно все украинские граждане, независимо от наличия или отсутствия международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Как пенсионерам получить выплаты и что для этого нужно

Граждане, которые намерены отправиться за границу и желают получить шесть выплат авансом, должны обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Подать соответствующее заявление на получение услуги заявитель может лично, отправив документы по почте (заказным письмом).

Пенсионер должен приложить такой пакет документов:

копия паспорта для выезда за границу, где содержится информация о выезде на постоянное проживание (паспорт иностранца/документ, удостоверяющий личность без гражданства);

справка, где говорится о снятии с регистрации предыдущего места жительства.

Пенсионный фонд обязан рассмотреть соответствующее заявление в течение 10 календарных дней.

Отказать в предоставлении услуги могут в случае предоставления не всех

необходимых документов. В случае отказа в предоставлении услуги граждане могут обратиться с жалобой в Окружной административный суд.

Ранее мы рассказывали, что низкая заработная плата граждан во время военного положения не будет иметь негативных последствий на размер будущих пенсий. В стране действуют изменения, позволяющие не брать во внимание месяцы дохода, которые пришлись на время военного положения.

Также сообщали о возможности сохранения начисления страхового стажа во время войны. Во избежание потери стажа можно платить добровольные пенсионные взносы самостоятельно.