Денежная помощь — ПФУ поручили осуществлять новые выплаты в августе

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в августе 2024 года начнет назначать и предоставлять ряд новых выплат, ранее начисляемых гражданам органами социальной защиты населения. В рамках новых полномочий он начнет назначать и осуществлять выплаты, в частности лицам за особые и трудовые заслуги перед Родиной, за специальные условия работы.

Об этом говорится на сайте фонда.

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Теперь ПФУ наделен полномочиями осуществлять ряд выплат для граждан. В списке:

единовременное денежное вознаграждение лицам, имеющим звание Герой Украины за совершение выдающихся геройских поступков;

пожизненная государственная стипендия участникам боевых действий во время Второй мировой войны 1939-1945 годов, преследуемых за правозащитную деятельность, и лицам за особые заслуги перед Родиной, имеющим право на пожизненные госстипендии в соответствии с президентскими указами;

пожизненная госстипендия гражданам, спасавшим евреев в Украине во время Холокоста в период Второй мировой войны, имеющих право на пожизненные госстипендии в соответствии с президентским указом;

единовременная денежная помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста в период с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим травмы.

В ПФУ разъясняют, что ранее все эти денежные выплаты осуществляли органы соцзащиты населения.

Там напомнили, что с 1 января 2023 года осуществляют ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям граждан среди лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Также обеспечивают назначение и выплаты единовременной финпомощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ против Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти намерены изменить правила в начислении социальной помощи. В частности, планируется сократить количество соцвыплат и отказаться от прожиточного минимума.

Также мы писали, что в 2024 году украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.