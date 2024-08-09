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Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

9 серпня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — українцям на зиму дадуть кошти у розмірі 21 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.  

Про це повідомили у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Умови програми грошової допомоги

Як зазначають у Мінреінтеграції, кошти надають деяким категоріям громадян на зимовий період у прифронтових областях.

Відповідне питання обговорили під час чергової наради з гуманітарного реагування у Харківській області. Йшлося про оцінку стану підготовки до реалізації програми УВКБ ООН, що передбачає надання вразливим категоріям населення разової грошової допомоги на опалювальний сезон.

У рамках проєкту можна отримати разову виплату у розмірі 21 тис. грн для вразливих домогосподарств. Однак кошти дозволяється витрати виключно на придбання твердого побутового палива.

Очікується, що відповідною допомогою скористаються також домогосподарства прифронтових районів, що розташовані в межах десяти кілометрів від лінії фронту чи держкордону з РФ.

Харківській ОВА доручили опрацювати обсяги відповідних потреб населення у Дворічанській, Куп'янській та Вовчанській тергромадах області.

Окрім того, розглянули процес передачі громадам 15 мобільних газових котелень для забезпечення функціонування об'єктів життєзабезпечення області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.

Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.

опалювальний сезон виплати фінансова допомога Харківська область Мінреінтеграції гроші грошова допомога

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