Военный сбор направят на выплаты в ВСУ: Рада приняла за основу законопроект

Поступления от военного сбора планируют направлять исключительно на денежное обеспечение украинских военных. Депутаты хотят сделать использование этих средств максимально целевым и прозрачным. Новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2027 года.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующий законопроект №15167 Верховная Рада поддержала в первом чтении 14 мая.

Куда пойдет военный сбор

Законопроект предусматривает создание отдельного специального фонда в государственном бюджете. Именно туда будут зачислять весь военный сбор. После этого деньги должны использоваться только на выплаты военнослужащим ВСУ.

Сейчас военный сбор поступает в общий фонд бюджета, поэтому средства могут распределяться на различные нужды. Новый механизм должен изменить эту систему и закрепить конкретное назначение платежа.

В документе прописано, что новые правила будут действовать с 1 января 2027 года и как минимум до завершения третьего послевоенного года. По оценкам депутатов, речь идет о более 200 миллиардах гривен ежегодно.

Какие ставки военного сбора

Для обычных работников и предпринимателей на общей системе ставка остается на уровне 5% от дохода. Однако для малого бизнеса цифры несколько иные. Предприниматели I, II и IV группы ежемесячно платят фиксированные 10% от размера минимальной зарплаты. Для III группы правила мягче — только 1% от того, что удалось заработать за квартал.

Пока законопроект приняли только за основу. Окончательное решение парламент должен принять после второго чтения.

Как сообщали Новини.LIVE, денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и других силовых структур обычно выплачивается в два этапа в течение месяца. В первой его половине поступает основная часть оклада, тогда как дополнительные начисления, включая боевые выплаты, проводятся после 20 числа. Окончательная сумма зависит от условий службы, места выполнения задач и уровня их сложности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинские защитники могут рассчитывать на солидный пакет социальной поддержки, закрепленный на уровне закона. Кроме основной службы, бойцам предоставляют возможность получить внеочередные выходные для решения критических домашних дел или поддержки семьи в трудные моменты.