Військовий збір спрямують на виплати у ЗСУ: Рада прийняла за основу законопроєкт

Українські військові та гроші. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Надходження від військового збору планують спрямовувати виключно на грошове забезпечення українських військових. Депутати хочуть зробити використання цих коштів максимально цільовим і прозорим. Нові правила можуть почати діяти вже з 1 січня 2027 року.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний законопроєкт №15167 Верховна Рада підтримала у першому читанні 14 травня.

Куди піде військовий збір

Законопроєкт передбачає створення окремого спеціального фонду у державному бюджеті. Саме туди зараховуватимуть увесь військовий збір. Після цього гроші мають використовуватися лише на виплати військовослужбовцям ЗСУ.

Зараз військовий збір надходить до загального фонду бюджету, тому кошти можуть розподілятися на різні потреби. Новий механізм має змінити цю систему та закріпити конкретне призначення платежу.

У документі прописано, що нові правила діятимуть з 1 січня 2027 року і щонайменше до завершення третього повоєнного року. За оцінками депутатів, йдеться про понад 200 мільярдів гривень щороку.

Читайте також:

Які ставки військового збору

Для звичайних працівників та підприємців на загальній системі ставка залишається на рівні 5% від доходу. Проте для малого бізнесу цифри дещо інші. Підприємці I, II та IV групи щомісяця сплачують фіксовані 10% від розміру мінімальної зарплати. Для III групи правила м’якші — лише 1% від того, що вдалося заробити за квартал.

Поки що законопроєкт ухвалили лише за основу. Остаточне рішення парламент має прийняти після другого читання.

Як повідомляли Новини.LIVE, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур зазвичай виплачується у два етапи протягом місяця. У першій його половині надходить основна частина окладу, тоді як додаткові нарахування, включно з бойовими виплатами, проводяться після 20 числа. Остаточна сума залежить від умов служби, місця виконання завдань і рівня їх складності.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські захисники можуть розраховувати на солідний пакет соціальної підтримки, що закріплений на рівні закону. Окрім основної служби, бійцям надають можливість отримати позачергові вихідні для вирішення критичних домашніх справ чи підтримки родини у скрутні моменти.