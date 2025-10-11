У ПриватБанку пояснили, хто і як може отримувати персональні знижки та кешбеки

Картка та телефон у руках. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" надає своїм клієнтам можливість отримувати персональні знижки та кешбеки під час здійснення покупок. Там уточнили, як самому дізнаватись про наявність актуальних пропозицій у мобільному застосунку "Приват24".

Про таку програму йдеться на офіційному сайті державного банку.

Реклама

Читайте також:

Індивідуальні акційні пропозиції від партнерів ПриватБанку

Як розповіли у фінустанові, йдеться про програму "Привіт", що передбачає індивідуальні акційні пропозиції зі знижками та кешбеком від партнерів банку. Алгоритми системи аналізують звичні витрати клієнтів та підбирають найкращі пропозиції.

Тривалість дії таких пропозицій може бути різна, залежно від умов партнерів. Налаштувати персональні умови можуть усі користувачі застосунку "Приват24", які досягли 14 років.

При цьому пропозиції доступні зі знижками та кешбеками в офлайн- та онлайн-магазинах партнерів. Вони надаються автоматично під час кожної оплати карткою ПриватБанку у період дії акції.

Як підключити та вивести кошти у "Приват24"

За інформацією банку, для того, щоб підключити акційні пропозиції у програмі "Привіт", необхідно зробити такі кроки у застосунку "Приват24":

Відкрити сервіс "Привіт" у застосунку. Обрати вкладку "Пропозиції". Переглянути доступні пропозиції знижок та кешбеку від партнерів. Обрати ті, які подобаються, натиснувши "+" на картці пропозиції для активації.

Для того щоб вивести отримані від акцій накопичення, необхідно у застосунку зробити такі дії:

знайти в сервісі пункт "Накопичено";

вибрати доступну картку з гаманця для нарахування кешбеку;

ознайомитися з правилами виведення грошових сум та податками;

натиснути на пункт "Вивести";

отримати кешбек на власну картку.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку пояснили у фінустанові, чому клієнтам рекомендують мати голосову біометрію. У першу чергу, вона гарантуватиме додатковий захист власних даних.

Ще ми розповідали про те, що ПриватБанк скорочує кредитні ліміти для деяких пенсіонерів. Зокрема, таке може торкнутися громадян, вік яких перевищує 70 років.