Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Голосовая биометрия для защиты — как записать в "Приват24"

Голосовая биометрия для защиты — как записать в "Приват24"

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 07:01
ПриватБанк предоставляет дополнительную защиту в виде голосовой биометрии — что стоит знать
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам о возможности воспользоваться современной технологией для создания биометрических "голосовых слепков", что позволяет оперативно идентифицировать личность благодаря уникальным характеристикам голоса и обеспечить дополнительную защиту счетов и личной информации. В финучреждении уточнили, как и где это можно сделать.

О нюансах голосовой биометрии говорится на официальном портале государственного банка.

Реклама
Читайте также:

Голосовая биометрия как дополнительная защита данных в ПриватБанке

Как пояснили в финучреждении, клиентам рекомендуется иметь голосовую биометрию, ведь это усилит защиту собственных данных и средств от посягательств мошенников. Такой подход позволит быстро идентифицировать личность по совокупности уникальных характеристик голоса, что, в свою очередь, упростит звонки в клиентскую поддержку

В частности, благодаря современной технологии, клиентам не придется тратить время на традиционные вопросы о безопасности, ведь система сможет оперативно распознать владельцев счетов по голосу.

Голосовая биометрия работает следующим образом: если клиент позвонит оператору и начнет разговор с виртуальным ассистентом или агентом о причине звонка, система распознает его за считанные секунды. В дальнейшем это упростит обслуживание, ведь оператору не придется задавать дополнительные вопросы.

Таким образом, наличие голосовой биометрии позволит:

  1. Не держать в голове любые личные данные для осуществления операций в клиентской поддержке (речь идет о номере паспорта, счетов, договоров и платежных карт).
  2. Не потребует дополнительных усилий, ведь банк мгновенно распознает клиента без всяких подтверждений.
  3. Уменьшит трату времени на разговоры, ведь клиенту сразу станет доступна возможность получить консультацию.
  4. Повысить безопасность обслуживания по номеру телефона без традиционных уточнений.

Где и как клиенты могут записать голосовую биометрию

Клиенты, которые проявляют желание воспользоваться современной технологией по созданию биометрических "голосовых слепков" для дополнительной защиты счетов и личной информации, могут сделать это несколькими способами. А именно:

  • обратившись в отделение банка;
  • написав в чат "Помощь Онлайн;
  • позвонив по единому короткому номеру 3700;
  • через мобильное приложение "Приват24".

В частности, в банке создали видеоинструкцию, как сделать "голосовой слепок" через "Приват24" и начать пользоваться его преимуществами.


Ранее мы рассказывали о проблемах со снятием депозитов в валюте в ПриватБанке, о которых рассказывают некоторые клиенты. В частности, могут выдать средства старыми купюрами.

Также писали, какие доступны варианты накоплений в услуге "Копилка" ПриватБанка. Такой сервис позволит эффективно экономить средства в приложении "Приват24".

ПриватБанк деньги банки Приват24 денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации