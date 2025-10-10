ПриватБанк предоставляет дополнительную защиту в виде голосовой биометрии — что стоит знать

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам о возможности воспользоваться современной технологией для создания биометрических "голосовых слепков", что позволяет оперативно идентифицировать личность благодаря уникальным характеристикам голоса и обеспечить дополнительную защиту счетов и личной информации. В финучреждении уточнили, как и где это можно сделать.

О нюансах голосовой биометрии говорится на официальном портале государственного банка.

Голосовая биометрия как дополнительная защита данных в ПриватБанке

Как пояснили в финучреждении, клиентам рекомендуется иметь голосовую биометрию, ведь это усилит защиту собственных данных и средств от посягательств мошенников. Такой подход позволит быстро идентифицировать личность по совокупности уникальных характеристик голоса, что, в свою очередь, упростит звонки в клиентскую поддержку

В частности, благодаря современной технологии, клиентам не придется тратить время на традиционные вопросы о безопасности, ведь система сможет оперативно распознать владельцев счетов по голосу.

Голосовая биометрия работает следующим образом: если клиент позвонит оператору и начнет разговор с виртуальным ассистентом или агентом о причине звонка, система распознает его за считанные секунды. В дальнейшем это упростит обслуживание, ведь оператору не придется задавать дополнительные вопросы.

Таким образом, наличие голосовой биометрии позволит:

Не держать в голове любые личные данные для осуществления операций в клиентской поддержке (речь идет о номере паспорта, счетов, договоров и платежных карт). Не потребует дополнительных усилий, ведь банк мгновенно распознает клиента без всяких подтверждений. Уменьшит трату времени на разговоры, ведь клиенту сразу станет доступна возможность получить консультацию. Повысить безопасность обслуживания по номеру телефона без традиционных уточнений.

Где и как клиенты могут записать голосовую биометрию

Клиенты, которые проявляют желание воспользоваться современной технологией по созданию биометрических "голосовых слепков" для дополнительной защиты счетов и личной информации, могут сделать это несколькими способами. А именно:

обратившись в отделение банка;

написав в чат "Помощь Онлайн;

позвонив по единому короткому номеру 3700;

через мобильное приложение "Приват24".

В частности, в банке создали видеоинструкцию, как сделать "голосовой слепок" через "Приват24" и начать пользоваться его преимуществами.



