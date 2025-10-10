ПриватБанк предоставляет дополнительную защиту в виде голосовой биометрии — что стоит знать

Голосовая биометрия для защиты — как записать в "Приват24"
В государственном "ПриватБанке" рассказали клиентам о возможности воспользоваться современной технологией для создания биометрических "голосовых слепков", что позволяет оперативно идентифицировать личность благодаря уникальным характеристикам голоса и обеспечить дополнительную защиту счетов и личной информации. В финучреждении уточнили, как и где это можно сделать.
О нюансах голосовой биометрии говорится на официальном портале государственного банка.
Голосовая биометрия как дополнительная защита данных в ПриватБанке
Как пояснили в финучреждении, клиентам рекомендуется иметь голосовую биометрию, ведь это усилит защиту собственных данных и средств от посягательств мошенников. Такой подход позволит быстро идентифицировать личность по совокупности уникальных характеристик голоса, что, в свою очередь, упростит звонки в клиентскую поддержку
В частности, благодаря современной технологии, клиентам не придется тратить время на традиционные вопросы о безопасности, ведь система сможет оперативно распознать владельцев счетов по голосу.
Голосовая биометрия работает следующим образом: если клиент позвонит оператору и начнет разговор с виртуальным ассистентом или агентом о причине звонка, система распознает его за считанные секунды. В дальнейшем это упростит обслуживание, ведь оператору не придется задавать дополнительные вопросы.
Таким образом, наличие голосовой биометрии позволит:
- Не держать в голове любые личные данные для осуществления операций в клиентской поддержке (речь идет о номере паспорта, счетов, договоров и платежных карт).
- Не потребует дополнительных усилий, ведь банк мгновенно распознает клиента без всяких подтверждений.
- Уменьшит трату времени на разговоры, ведь клиенту сразу станет доступна возможность получить консультацию.
- Повысить безопасность обслуживания по номеру телефона без традиционных уточнений.
Где и как клиенты могут записать голосовую биометрию
Клиенты, которые проявляют желание воспользоваться современной технологией по созданию биометрических "голосовых слепков" для дополнительной защиты счетов и личной информации, могут сделать это несколькими способами. А именно:
- обратившись в отделение банка;
- написав в чат "Помощь Онлайн;
- позвонив по единому короткому номеру 3700;
- через мобильное приложение "Приват24".
В частности, в банке создали видеоинструкцию, как сделать "голосовой слепок" через "Приват24" и начать пользоваться его преимуществами.
