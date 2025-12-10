Карту Ощадбанк заблокировали за границей — удастся ли восстановить доступ дистанционно

Карточка Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

С началом полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу. В других странах они продолжали активно пользоваться картами украинских банков, однако клиентам Ощадбанка стоит знать, почему можно потерять доступ к своим счетам, находясь не в Украине.

Как заблокировать и восстановить карту Ощадбанка за рубежом

Как написал пользователь в одном из сообщений на портале Минфин, его жена получила в Ощадбанке карту для использования за рубежом, однако во время выезда оставила ее в Украине.

"Жена звонила в службу поддержки, чтобы получить доступ к приложению, ведь регистрации через "Дію" здесь нет", — пишет мужчина.

По его словам, представители банка порекомендовали заблокировать карту, заверив, что разблокировать счет можно будет за 30 секунд. Жена согласилась на это предложение.

"Потом мы все-таки нашли карту и решили залогиниться в приложении, чтобы разблокировать ее. Залогиниться не смогли, потому что карта заблокирована, позвонили снова в службу поддержки, чтобы разблокировать. Оказалось, что из-за того, что были попытки (от нас же самих) войти в приложение, используя нашу же карту, теперь даже по голосовой идентификации невозможно, надо перевыпускать карту", — рассказал украинец.

Он отметил, что разблокировать карту за рубежом нельзя, поскольку банк предоставляет эту услугу только в Украине.

Какие карты Ощадбанка действительны за рубежом

По информации на сайте госбанка, клиенты за рубежом могут пользоваться любыми картами MasterCard или Visa. Для расчетов доступна такая валюта, как:

гривна;

доллар США;

евро.

Не действительными за пределами Украины являются карты, на которые поступает адресная помощь ВПЛ. Карточками "Простір" тоже не удастся рассчитаться в других странах.

