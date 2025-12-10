Видео
Україна
Видео

Карты Ощадбанка за рубежом — почему трудно разблокировать

Дата публикации 10 декабря 2025 06:01
Карту Ощадбанк заблокировали за границей — удастся ли восстановить доступ дистанционно
Карточка Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

С началом полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу. В других странах они продолжали активно пользоваться картами украинских банков, однако клиентам Ощадбанка стоит знать, почему можно потерять доступ к своим счетам, находясь не в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как заблокировать и восстановить карту Ощадбанка за рубежом

Как написал пользователь в одном из сообщений на портале Минфин, его жена получила в Ощадбанке карту для использования за рубежом, однако во время выезда оставила ее в Украине.

"Жена звонила в службу поддержки, чтобы получить доступ к приложению, ведь регистрации через "Дію" здесь нет", — пишет мужчина.

По его словам, представители банка порекомендовали заблокировать карту, заверив, что разблокировать счет можно будет за 30 секунд. Жена согласилась на это предложение.

"Потом мы все-таки нашли карту и решили залогиниться в приложении, чтобы разблокировать ее. Залогиниться не смогли, потому что карта заблокирована, позвонили снова в службу поддержки, чтобы разблокировать. Оказалось, что из-за того, что были попытки (от нас же самих) войти в приложение, используя нашу же карту, теперь даже по голосовой идентификации невозможно, надо перевыпускать карту", — рассказал украинец.

Он отметил, что разблокировать карту за рубежом нельзя, поскольку банк предоставляет эту услугу только в Украине.

Какие карты Ощадбанка действительны за рубежом

По информации на сайте госбанка, клиенты за рубежом могут пользоваться любыми картами MasterCard или Visa. Для расчетов доступна такая валюта, как:

  • гривна;
  • доллар США;
  • евро.

Не действительными за пределами Украины являются карты, на которые поступает адресная помощь ВПЛ. Карточками "Простір" тоже не удастся рассчитаться в других странах.

Ранее мы рассказывали о платных услугах в Ощадбанке. Например, известно, сколько стоит получить справку о состоянии счета. Также мы писали, что Ощадбанк продлил действие некоторых карт до 30 июня 2026 года. Однако некоторым клиентам все же придется перевыпускать карты.

Ощадбанк банковские карты услуги выезд за границу карточка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
